Actualitzada 29/06/2023 a les 19:48





El mig miler de voluntaris, l'ànima de l'esdeveniment

Tot gran esdeveniment necessita un gran equip al darrere i l’Andorra Multisport Festival no n’és cap excepció. L’esdeveniment compta amb unes 800 persones de l’organització, amb una cinquantena de treballadors de l’equip internacional de The IRONMAN Group, a les quals s’han d’afegir unes 300 persones del país. Però més enllà dels treballadors i treballadores, l’ànima de la competició multiesportiva, com en tot gran esdeveniment massiu, són els voluntaris, que en el cas de l’Andorra Multisport Festival arriba al mig miler de persones que són imprescindibles perquè tot surti bé, i els participants i els seus acompanyants puguin gaudir de la competició i d’Andorra com a destí turístic.

4.000 PARTICIPANTS: Les cinc proves de l’Andorra Multisport Festival acolliran uns 4.000 esportistes.

9.000 ACOMPANYANTS: Els acompanyants dels esportistes ajudaran a fer que l’esdeveniment tingui un gran retorn econòmic.

10 MILIONS DE RETORN: L’impacte econòmic directe de l’Andorra Multisport Festival superarà els deu milions d’euros.

104 EMPRESES DEL PAÍS: L’organització contracta més d’un centenar de negocis del país com a proveïdors.

500 VOLUNTARIS: El personal de l’organització arriba a les 800 persones, amb quasi mig miler de voluntaris del país.

2-5 PERNOCTACIONS: Els participants i acompanyants passen entre dues i cinc nits al país, més que la mitjana habitual.

80% FACTURACIÓ A ANDORRA: Gairebé la totalitat de la facturació de l’Andorra Multisport Festival es queda al país.

La tercera edició de l’Andorra Multisport Festival tindrà un retorn directe de deu milions d’euros per a l’economia del país, superant amb escreix les dades del 2021 i 2022. A l’estrena de l’esdeveniment multiesportiu del 2021, amb un context encara marcat per la pandèmia, l’impacte econòmic va ser d’uns 3,2 milions d’euros, una xifra que va doblar-se l’any passat fins arribar als sis milions d’euros, amb un increment que s’explica sobretot per l’augment de la participació i els acompanyants, i és que si el 2021 va ser de 1.819 i 6.000, respectivament, en el cas de l’any passat, les xifres van pujar fins als 3.500 competidors i 9.000 acompanyants.Aquests números creixeran també a l’edició d’enguany, amb una participació propera a les 4.000 persones i més de 9.000 acompanyants, fet que enlairarà el retorn econòmic als deu milions d’euros. En total, hi haurà visitants d’una quarantena de països, amb el corresponent benefici per al sector hoteler. Segons les xifres de l’any passat i les previsions, les pernoctacions se situen entre les dues i les cinc nits, tot superant la mitjana habitual dels turistes que visiten Andorra.Però no tan sols el sector hoteler es veu beneficiat per l’impacte econòmic que genera l’Andorra Multisport Festival, i és que l’esdeveniment que organitza The IROMAN Group amb la col·laboració del Govern repercuteix de manera positiva en moltes més empreses del Principat. Sense anar més lluny, per a aquesta tercera edició l’organització ha contractat més de 100 empreses locals com a proveïdores, en total 104, que suposa un 60% dels negocis. En total, la facturació de les empreses andorranes que havien estat contractades per l’organització l’any passat va ser de gairebé 1,2 milions d’euros (concretament 1.162.147,55), superant els 893.269 euros de l’edició del 2021. A més, gairebé la totalitat de la facturació de l’esdeveniment es queda al Principat, ja que l’any passat el 80% de la xifra de negoci va revertir directament al país. Aquesta xifra inclou els impostos tributats com a empresa andorrana i la subcontractació d’empreses i proveïdors al llarg de tot l’any.Aquestes xifres compleixen la voluntat dels responsables de The IRONMAN Group que Andorra pugui obtenir el major retorn econòmic possible per la celebració i la disputa de les diferents proves. De fet, la seu regional pel sud d’Europa d’IRONMAN va traslladar-se l’any passat a Andorra, igual que el seu director regional, Agustí Pérez, que va refermar aquesta posició, tot assenyalant que “forma part de l’aposta de The IRONMAN Group que el retorn al país sigui més que els participants i l’ocupació hotelera, és el retorn indirecte sobre el territori”, a més d’afegir que “és per això que sempre es prioritza la contractació d’empreses i personal andorrà”. I és que l’esport és un sector molt important per a l’economia del país, tal com demostren les dades d’Andorra Business, segons les quals aquest sector genera el 8% del producte interior brut (PIB) del país amb una facturació d’uns 230 milions d’euros i dona feina a 2.300 persones.