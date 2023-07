Més èpic que mai

Actualitzada 29/06/2023 a les 18:52





La inclusió de la prova de BTT de l’Andorra Multisport Festival dintre de les Epic Series farà que molts amants de la bicicleta de muntanya vinguin al país per intentar convertir-se en llegenda, com el cas d’Allan Kwok, de Hong Kong. I és que tots aquells que participen en dues curses Epic Legend Races, a més de l’Absa Cape Epic de Sud-àfrica, reben el guardó d’Epic Legend. En el seu cas, ha disputat ja l’SPAR Swiss Epic i l’Absa Cape Epic, i buscarà convertir-se en llegenda a Andorra. Kwok és un dels exemples de la internacionalització de la prova. “Vinc a Andorra a convertir-me en una Epic Legend, a complir el somni de la meva vida. Aquesta és la raó per la qual faig esforços per viatjar des de Hong Kong i espero aconseguir-ho a l’Andorra Epic”, ha explicat.





L’Andorra Epic és una cita ideal per a totes aquelles famílies que volen conèixer un nou país amb l’excusa de la bicicleta. Aquest és el cas dels Galloway, una família de Namíbia que disputarà l’Andorra Epic amb uns amics i cinc nens en total, i que van explicar que “estem molt entusiasmats amb el nostre pròxim viatge. Sempre intentem unir-nos com a família”, i van destacar que “mai hem estat a Andorra i passarem uns dies més gaudint del país i el seu entorn. L’any passat ens vam unir a l’Epic a Suïssa i encara no hem superat l’experiència increïble que vam viure”. També descobriran el país els Ragnarsson, islandesos que viuen a la Gran Bretanya i van asse­nyalar que “hem sentit que Andorra no tan sols és bonica, sinó que també compta amb el suport de persones encantadores”.

La tercera edició de l’Andorra Multisport Festival es tancarà la setmana vinent amb la disputa de l’Andorra Epic des de dimecres 5 i dissabte 8 de juliol. Es tracta d’una cursa de bicicleta de muntanya per equips que posarà a prova tots els competidors amb un traçat de 220 quilòmetres dividits en quatre etapes, un desnivell positiu de 7.160 metres i un desnivell negatiu de 8.435 metres. L’epicentre de la prova tornarà a ser la Massana, que es referma com a capital de la BTT al país. Així, serà punt d’arribada de totes les etapes. La primera sortirà des de la vila massanenca mentre que les altres arrencaran de Pal-Arinsal, Canillo i Naturland (Sant Julià de Lòria).La prova de bicicleta de muntanya de l’Andorra Multisport Festival enceta enguany una nova etapa convertint-se en una de les proves Epic Legend dintre del prestigiós circuit de les Epic Series. Aquest augment de categoria gràcies al treball de The IRONMAN Group suposa projectar-la com a prova d’encara més prestigi. La feina de l’organització per obtenir aquest distintiu es va aconseguir després d’augmentar els quilòmetres i desnivell de la prova, i de confeccionar etapes complertes i amb uns estàndards de qualitat pel que fa als allotjaments i a les experiències que s’ofereixen. Així doncs, l’Andorra Epic entra dintre del selecte grup de proves amb altres quatre competicions que són referència internacional com la 4 Islands MTB Croatia, l’SPAR Swiss Epic, The Pioneer i l’Absa Cape Epic.Aquesta nova categoria ha impulsat les inscripcions amb l’esgotament des de fa dies dels dorsals disponibles. Hi participaran 210 equips tant masculins i femenins com mixtos, amb un total de 420 ciclistes. Entre els competidors hi haurà esportistes vinguts de molts dels països europeus com Bèlgica, el Regne unit, Àustria, Espanya, França, Finlàndia, Itàlia o Alemanya, però també d’indrets més llunyans com Sud-àfrica, Mèxic, Costa Rica, Colòmbia, la República Dominicana o Namíbia. Una participació que també ajudarà pel que fa a l’impacte econòmic, ja que tots els participants a l’Andorra Epic s’allotjaran un mínim de cinc nits al Principat, amb els beneficis que això suposa per al sector hoteler. De fet, molts dels corredors aprofiten per passar més dies al país més enllà de la cursa, una filosofia impulsada per les Epic Series, que aposta per prioritzar sempre la qualitat i el fet de viure una experiència memorable i compartida, per davant de la quantitat.Tampoc faltarà la participació andorrana, amb els equips de la Federació Andorrana de Ciclisme formats per Kilian Folguera i Jan Missé a la categoria UCI masculina, o de Xavier Jové i Jessica Cruz en mixt, a més de diversos conjunts més a les categories amateurs.