Identitat i sostenibilitat

Actualitzada 29/06/2023 a les 18:29

L’IRONMAN 70.3 Andorra viurà aquest diumenge la seva tercera edició amb mig miler de participants de 40 països diferents, i amb novetats als recorreguts que buscaran seguir consolidant aquesta prova amb una identitat pròpia, a més de tenir un creixement sostenible. L’epicentre de la prova tornarà a ser Andorra la Vella, però enguany hi haurà novetats, ja que l’arribada se situarà a la plaça del Poble de la capital i no pas a l’aparcament del Parc Central com passava els últims anys. El trasllat al cor de la capital permetrà facilitar l’accés als serveis i comerços, a més d’apropar l’esport a tot el públic, però també ajudarà a reduir l’impacte sobre el trànsit amb la descongestió de la zona d’aparcament.La prova arrencarà com és habitual al llac d’Engolasters, el punt més alt de totes les proves IRONMAN d’arreu d’Europa, on els participants hauran de fer dues voltes de 950 metres cadascuna abans d’iniciar el segment de bicicleta de carretera. El traçat arribarà fins a Escaldes-Engordany i des d’allà els competidors iniciaran els dos girs previstos al traçat, que transcorrerà per Encamp i Canillo, just abans d’iniciar la pujada al coll d’Ordino. El tram decisiu de la cursa tornarà a ser a Andorra la Vella, gran escenari de la mitja marató que acabarà coronant el campió de l’IRONMAN 70.3 Andorra. Després de la transició de la bicicleta a la cursa a la zona enjardinada del Parc Central, els corredors completaran un circuit semblant al de les edicions anteriors al voltant del riu Valira, abans d’afrontar la recta final amb la pujada per l’avinguda Meritxell des de la plaça de la Rotonda, per acabar desembocant a la meta de la plaça del Poble, on es coneixeran el guanyador i guanyadora de l’IRONMAN 70.3 Andorra.La competició del país comptarà, a més, amb un cartell de luxe en l’àmbit esportiu, i és que alguns dels màxims especialistes mundials d’aquesta disciplina aprofiten l’IRONMAN 70.3 Andorra per buscar la classificació per al Campionat del Món, que se celebrarà a la ciutat de Lathi, a Finlàndia. Tot i la gran participació internacional, amb un 32% de competidors espanyols i un 23% de francesos, la presència de corredors del país augmenta any rere any i els esportistes andorrans suposaran un 11%.Entre els favorits per endur-se la victòria en homes hi haurà dos dels residents al país, l’australià Cameron Wurf i l’alemany Jan Frodeno, a més de l’australià Josh Amberger o el català Jordi Montraveta, mentre que entre les dones l’australiana Ashleigh Gentle i la britànica Emma Pallant-Browne són les principals candidates, sense oblidar Daniela Kleiser o Laura Gómez.Edat: 39 anysPaís: AustràliaPalmarès. El resident va ser tercer el 2021 i buscarà el triomf a la cursa de casa.Edat: 41 anysPaís: AlemanyaPalmarès. El campió olímpic a Pequín 2008 va instal·lar-se a viure al país l’any passat.Edat: 34 anysPaís: AustràliaPalmarès. L’any passat va acabar en sisè lloc a Andorra i intentarà superar aquesta posició.Edat: 32 anysPaís: AustràliaPalmarès. Va guanyar l’Ironman 70.3 Andorra l’any passat i intentarà repetir la victòria al país.Edat: 34 anysPaís: Regne UnitPalmarès. Plata al Mundial de llarga distància de l’any passat, és una de les aspirants al triomf.