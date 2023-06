Un reclam internacional

Actualitzada 30/06/2023 a les 09:16

L’Andorra Multisport Festival (AMF), la competició multiesportiva organitzada per The IRONMAN Group amb la col·laboració del Govern, celebra enguany la tercera edició, consolidant-se com l’esdeveniment esportiu a l’aire lliure més gran i important d’Europa amb una participació de prop de 4.000 persones i aproximadament de 9.000 acompanyants.L’AMF compta amb un total de cinc disciplines esportives, amb el triatló d’hivern, que va celebrar el Campionat d’Europa a Sant Julià de Lòria al gener, el trail running, amb la Trail 100 Andorra by UTMB que es va disputar el cap de setmana passat a Ordino, la bicicleta de muntanya, que celebrarà la setmana vinent l’Andorra EPIC Pyrenees amb epicentre a la Massana, el ciclisme en carretera, que tindrà un etapa íntegra la setmana vinent al país amb l’Haute Route Pyrénées, i el triatló, amb la disputa aquest diumenge de l’IRONMAN 70.3 Andorra amb el punt final a Andorra la Vella.El macroesdeveniment va estrenar-se el 2021 amb la celebració de la primera edició i, des de llavors, l’Andorra Multisport Festival s’ha anat consolidant i augmentant la xifra de participació com un gran reclam en l’àmbit internacional. Gairebé el 90% dels competidors arriben de fora de les nostres fronteres, tot i l’increment de corredors del país que es produeix any rere any. Amb majoria d’esportistes espanyols i francesos, l’AMF també compta amb visitants provinents d’altres indrets com ara Alemanya, Holanda, Bèlgica, el Regne Unit, i també de procedències més llunyanes com els Estats Units, el Japó, Sud-àfrica o de diferents països del continent sud-americà. Aquests exemples refermen l’atracció internacional de l’esdeveniment per a tots aquells amants dels esports de resistència i d’aventura, en un país reconegut pel seu entorn espectacular amb recorreguts exigents i d’una gran bellesa que el converteixen en idoni per a les competicions a l’aire lliure. S’hi ha de sumar les possibilitats que ofereix Andorra com a destinació turística per als participants en les diferents disciplines i per a tots els acompanyants.Des de l’organització de l’Andorra Multisport Festival, a més, es prioritza la qualitat per sobre de la quantitat amb les diferents aliances teixides per The IRONMAN Group amb marques referents i icòniques en els sectors dels esdeveniments esportius, com és el cas de l’UTMB (Ultra Trail del Mont-Blanc) en el cas de la Trail 100 Andorra; de les Epic Series, amb la inclusió de la prova de bicicleta de muntanya dintre d’aquest circuit que consta de proves mítiques com la 4 Islands MTB Croatia, l’SPAR Swiss Epic, The Pioneer i l’Absa Cape Epic; o en el cas del ciclisme en ruta, amb la incorporació amb l’Haute Route amb una jornada íntegra al país, i amb la sortida d’una segona etapa d’aquest prestigiós circuit.