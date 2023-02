Vols accedir al món dels grans inversors des del mòbil? Merkaat t'ho posa fàcil

Actualitzada 27/02/2023 a les 18:31

Com contractar Merkaat?

Començar a invertir amb Merkaat és senzill i ràpid. Per començar a operar amb la plataforma no cal ser client de Crèdit Andorrà, només és necessari descarregar-se l’aplicació Merkaat o donar-s’hi d’alta a www.merkaat.ad. El registre és gratuït i, després de respondre un senzill qüestionari, es pot conèixer un exemple de distribució de cartera d’inversió segons el perfil de l’inversor. A continuació, a través d’una videotrucada, es pot fer client de Merkaat sense haver d’anar a l’oficina. Un cop s’ha fet la primera aportació de capital, el client rep una proposta d’inversió de fons treballada pels experts de l’equip, que es pot modificar com el client consideri. Si el client ha decidit optar per la gestió discrecional, serà el gestor qui executi les propostes, que s’adaptaran sempre al seu perfil. La contractació del servei també es pot fer acompanyat en tot moment per un membre de l’equip de Merkaat, que vetllarà per fer la gestió més còmoda i àgil.

Comprem, paguem, reservem restaurant i hotel... tot amb el mòbil. La transformació digital és un autèntic repte per aportar valor a les organitzacions, i per això ara fa cinc anys Crèdit Andorrà, amb la voluntat de donar resposta als nous clients digitals i als nous hàbits de consum, va desenvolupar el primer servei d’inversions digital d’Andorra: Merkaat.Durant aquests anys, Merkaat s’ha consolidat com una alternativa rellevant per als inversors. El 95% dels clients que contracten Merkaat mantenen el servei a llarg termini i, durant l’any passat, la plataforma va incrementar el seu volum en un 20%.Merkaat és el primer servei d’inversions 100% digital d’Andorra. La inversió mínima per accedir-hi és de 6.000 euros, un import que facilita l’accés als petits inversors o a les persones que volen iniciar-se en el món dels mercats financers i fer-ho amb un servei exclusiu, totalment digital.La plataforma permet invertir en fons d’inversió i ETF i ofereix una cartera a mida per a cada client, d’acord amb el seu perfil i els seus objectius d’inversió. Les propostes són personalitzades i s’acompanyen d’una argumentació a càrrec d’un expert de l’equip per facilitar la presa de decisions al client. Recentment, la plataforma ha incorporat també el servei discrecional de gestió de carteres, per tal d’oferir més comoditat a tots els clients que volen delegar la gestió de les seves inversions. Amb aquest servei es guanya agilitat a l’hora de fer operacions i més capacitat per adaptar-se als esdeveniments econòmics i de mercats, ja que el client no cal que validi cadascuna de les propostes, sinó que és l’equip d’experts de Merkaat qui s’encarrega de l’execució segons les preferències de cada client.Un altre punt fort del servei és el seguiment constant a càrrec dels professionals que formen part de l’equip. Merkaat brinda als clients la possibilitat de beneficiar-se dels avantatges de la tecnologia digital i, alhora, de comptar amb un equip especialitzat per ajudar-los a prendre les millors decisions. Aquest equip és l’encarregat d’ajustar les carteres, tenint en compte la situació global del mercat en tot moment, i d’analitzar curosament totes les oportunitats.El mercat evoluciona constantment i Merkaat ofereix la possibilitat d’optimitzar la cartera tantes vegades com sigui necessari, en el moment oportú i quan sigui més adequat per al client. Tot això amb una tarifa única calculada en funció del valor total de la cartera, sense comissions addicionals per custòdia ni per compravenda de valors. Un altre dels grans avantatges del servei és l’omnicanalitat, que afavoreix que el client tingui diverses vies per contactar digitalment amb l’equip gestor sense la necessitat d’haver-se de desplaçar a l’oficina, tant per fer la contractació inicial com per consultar qualsevol qüestió que li sorgeixi.Merkaat disposa d’un ampli ventall de fons d’inversió boutique sota una perspectiva d’arquitectura oberta. Això es tradueix en una selecció de fons i gestors amb valor afegit d’àmbit global. Les propostes que rep el client, totalment personalitzades, es diversifiquen per abastar una tipologia més gran de categories d’actius, sempre d’acord amb el perfil de l’inversor, les seves preferències i els seus objec­tius.L’equip d’experts que conforma Merkaat segueix un mètode basat en la inversió dinàmica i la combinació d’estratègies de mercat amb estratègies de gestió actives. Això s’afegeix a la selecció d’instruments amb tècniques quantitatives i qualitatives i la incorporació de criteris ASG.Els bons resultats obtinguts durant els anys de funcionament del servei avalen aquesta metodologia. Durant aquests cinc anys, Merkaat ha tingut unes rendibilitats superiors als índexs dels principals mercats, en la majoria dels seus perfil s, amb uns resultats que van del 2% al 9% de rendibilitat anualitzada a cinc anys.Rendibilitats passades no asseguren rendibilitats futures.Per a més informació sobre el càlcul de les rendibilitats: www.merkaat.ad/ca/rendibilitat +376 888 444 / info@merkaat.ad