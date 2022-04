Apartamentos 3000: Turisme compromès amb Andorra

Actualitzada 26/04/2022 a les 10:52

Any 2022. Totes les empreses de lloguer turístic vacacional que operen a Andorra són ja grans multinacionals internacionals. Totes? No! Una empresa d'origen i estructura familiar resisteix ara i sempre a les grans plataformes. Es tracta d' Apartamentos3000.com , fundada en les albors del segle XXI, i que dona feina a diverses dotzenes d'andorrans en els seus més de 200 apartaments i hotels al Principat, amb un alt nivell d'ocupació, especialment en l'època hivernal.El secret de la seva resistència als vaivens del mercat i del seu creixement empresarial en els últims anys resideix en una oferta de valor molt clara: buscar la millor relació qualitat-preu, amb apartaments i hotels aptes per a totes les butxaques i tot tipus de públic, especialment recomanats per a famílies i grups.L'oferta d'apartaments i hotels a Andorra de l'empresa no se centra, exclusivament, en les pistes d'esquí. Els turistes poden reservar el seu apartament o hotel a Andorra a Sant Julià de Lòria, Canillo, Encamp, el Pas de la Casa, Soldeu, el Tarter, Arans, Arinsal, Llorts o Ordino.Això sí, els amants dels esports d'hivern tenen al seu abast una àmplia oferta d'experiències turístiques, ja que Apartamentos 3000 ofereix paquets d'allotjament + forfet per a les principals estacions d'esquí d'Andorra: Grandvalira, Vallnord-Pal Arinsal i Ordino Arcalís.A més, Apartamentos 3000 també té acords de col·laboració amb Caldea i INÚU. Per tant, relaxar-se a les aigües del centre termolúdic més gran d'Europa i allotjar-se en un dels hotels de la cadena a Andorra –el més pròxim és l' Hotel Pere d’Urg 3000 – és perfectament possible i, el millor, molt barat: amb prou feines 55 euros per dia, amb entrada de 3 hores a Caldea inclosa.Per a Agustín Jiménez, adjunt a Gerència d'Apartamentos 3000 i responsable dels allotjaments de la cadena a Andorra, el Principat "és un emplaçament clau per a nosaltres, gràcies a la seva gran oferta turística, que combina a la perfecció el turisme d'esquí, el de naturalesa i relax i el comercial".Els hostes que sol tenir la cadena en els allotjaments són "sobretot gent jove que va a les pistes d'esquí a divertir-se, i també famílies ja assentades que aprofiten l'atractiu de les pistes per conèixer en profunditat Andorra i el seu entorn, més enllà dels seus múltiples i coneguts atractius comercials", indica el directiu.En els últims anys Apartamentos 3000 ha reforçat la seva presència a Andorra, assolint actualment els 42 allotjaments de lloguer turístic vacacional, entre hotels i apartaments. "Sempre estem a la recerca de noves oportunitats d'inversió al país, i actualment estem negociant la incorporació de nous apartaments i hotels a la nostra cadena", indica Agustín Jiménez.A més, Apartamentos 3000 també té un enfocament solidari. Per exemple, el 2021 l'empresa va col·laborar amb Metges Sense Fronteres i va aconseguir la vacunació contra el xarampió de 41.300 nens i nenes a l'Àfrica. I aquest any donarà un percentatge de l'import de les reserves realitzades a la seva pàgina web a la Fundació ANESVAD, per finançar tractaments mèdics contra la lepra infantil a l'Àfrica. "Mirem de retornar a la societat tot el que la societat ens ofereix", indica Jiménez.En definitiva, Apartamentos 3000 combina tot el que anhelen els turistes del segle XXI: una gran varietat d'allotjaments a Andorra, preus competitius i múltiples experiències turístiques, donant-li el valor afegit de la proximitat i el compromís amb la societat. Perquè, en el turisme, no tot han de ser grans corporacions internacionals…