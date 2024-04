Actualitzada 09/04/2024 a les 05:54

Amb l’excepció d’Ordino Arcalís, Andorra ha donat per tancada aquest cap de setmana la temporada d’esquí. Una temporada “complicada”, tal com l’han definit des de Grandvalira Resorts, per l’absència de precipitacions abundants i les temperatures elevades com a tònica general. Peròno ha de ser entès com a sinònim de, sinó com la plasmació del sobreesforç que han hagut de fer les estacions per adaptar-se a les circumstàncies adverses: més aposta per la innivació, treball intens de l’equip humà per mantenir les pistes en bones condicions i dedicació perquè els serveis complementaris, com la restauració o les activitats d’oci, funcionessin a un alt nivell.

Aquest treball ha permès mantenir les estacions obertes tota la temporada, cosa que no poden dir totes les estacions properes, de manera que molts amants de la neu i la muntanya han trobat a Andorra el que els mancava als seus països. Així, hem projectat la imatge d’un país amb uns dominis i infraestructures a l’altura, preparats pel que sembla que, malauradament, haurem d’afrontar els anys vinents: menys nevades, més calor, més dependència de la neu artificial i més necessitat d’oferir serveis complementaris de qualitat vinculats amb el sector. A més, aquesta imatge que vincula Andorra amb la neu es reforça, des de fa uns anys, amb la celebració d’esdeveniments internacionals com les proves de la Copa del Món d’esquí alpí o de la Copa del Món d’esquí de muntanya, juntament amb els grans resultats que estan obtenint els esquiadors andorrans en diferents disciplines –permeteu-me, però, ressaltar els obtinguts per Gina del Rio, així com els d’Irineu Esteve, i l’enorme i excel·lent treball de tants anys amb l’esquí de fons al camp de neu de la Rabassa. No hem d’oblidar, també, que el sector de l’esquí es complementa amb l’àmplia oferta comercial i d’oci d’Andorra, un dels valors diferencials respecte a altres destins de neu.

Andorra està preparada per afrontar noves temporades complicades o reptes que puguin venir. Les inversions fetes, la unió dels dominis i l’aposta per la diversificació i qualitat de l’oferta fan que no en tingui cap dubte: seguirem tenint grans i memorables temporades d’hivern.



* Eugeni de Santiago, Membre de l’executiva de Demòcrates