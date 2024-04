Consell d'Europa: el Congrés

Actualitzada 08/04/2024 a les 05:42

El Consell d’Europa va ser creat l’any 1949. A la base hi ha les mateixes persones que, dos anys més tard, el 1951, signaran el tractat de París per crear la Comunitat Europea del Carbó i de l’Acer (CECA), precursora, via diferents tractats, en particular els de Roma (CEE i Euratom) de l’any 1957, de l’avui Unió Europea. La idea: promoure una unió econòmica i una gestió comuna dels recursos minerals necessaris per a la siderúrgia i fomentar, dins dels estats europeus i llurs poblacions, un mateix sistema de valors per a una convivència pacífica, centrat en la pau i el respecte pels drets humans. Organització internacional d’àmbit governamental, però l’estatut de creació ja fa referència a l’assemblea com un òrgan deliberant del Consell d’Europa. El 1994, el comitè de ministres dotà l’organització d’un òrgan més, representant de col·lectivitats locals i regionals i conegut, ara, com el Congrés.

Enguany, doncs, el Congrés celebra el seu 30è aniversari. Tots sabem que el Consell d’Europa, a principi dels 90 del segle passat, va ser una peça clau per ajudar Andorra a aconseguir la Constitució. En el decurs de la sessió 46a del Congrés, el passat 27 de març, va tenir lloc una taula rodona, Mirada vers l’esdevenidor. Els cinc panelistes invitats van parlar d’ecologia i canvi climàtic, de comunicacions a l’era digital, d’intel·ligència artificial, de cohesió social; també de la necessitat d’utilitzar el Marc de referència europeu per a una cultura democràtica més enllà de l’escola; de representació femenina i d’integració, de democràcia participativa i de participació dels joves als afers públics, i de la importància de la democràcia en l’àmbit local i regional. També es va recordar la cimera de caps d’estat i de govern de l’any passat a Reykjavík i la declaració que, pel que sembla, està tenint un primer resultat: un increment pressupostari significatiu que trenca més 10 anys de frustrant austeritat.