Els perills del Bizum

Actualitzada 07/04/2024 a les 05:51

Segur que en els darrers anys heu sentit alguna vegada l’expressió “Et puc fer un bizum?”. Aquesta aplicació ha simplificat la vida de moltes persones perquè és una via ràpida, còmoda i gratuïta d’enviar diners, però utilitzar-la de vegades pot comportar certs perills.

A l’hora de comprar alguna cosa en conjunt, fer servir Bizum per pagar els comptes a mitges és un gran avantatge. El mateix passa ja amb molts comerços o entitats benèfiques, on ja no cal utilitzar els diners en metàl·lic, sinó que es pot pagar mitjançant aquesta eina de forma senzilla i sense necessitat de portar a sobre la targeta o diners en efectiu. Tanmateix, cal anotar bé els números abans d’acceptar l’enviament de qualsevol quantitat de diners, o bé introduir els números dels destinataris a la nostra agenda telefònica.

A Bizum no hi ha marxa enrere. A l’hora de fer una transferència, l’aplicació dona dues opcions a l’usuari: escriure ell mateix el número de telèfon al qual vol enviar els diners, o seleccionar un contacte de l’agenda. Si s’opta per la segona opció, s’haurà de permetre abans que l’aplicació accedeixi als contactes. Així mateix, heu d’anar amb compte en fer aquests enviaments de diners si teniu més d’un contacte amb el mateix nom... Però no és l’únic perill, ja que, si us equivoqueu de número, per la llei de protecció de dades no podreu accedir al nom o telèfon de la persona a qui heu fet el pagament.

El problema és que les transferències són irrevocables: no es poden anul·lar i desfer. Únicament podeu sol·licitar la devolució, però lògicament depenent de la bona fe de la persona que hagi rebut els diners, els recuperareu o no. Per aquesta mateixa raó, és del tot imprescindible que, abans de fer el pagament, tingueu la precaució d’afegir el número i el nom del destinatari a la vostra agenda de contactes. D’aquesta manera sempre sabreu a qui heu fet un ingrés directe al seu compte bancari.