Actualitzada 06/04/2024 a les 06:10

Vaig tenir la gran sort de poder assistir a la conferència de Marian Rojas Estapé a Escaldes. Em va meravellar la seva clarividència i visió de la vida, i no vaig trigar ni un dia a començar a devorar el seu llibre. Allí, l’autora ens recorda una veritat sovint oblidada: “No s’ha de fomentar l’accés a llocs executius de persones que tinguin un historial negatiu en allò humà.” A la carrera desenfrenada per assolir fites més altes de la jerarquia corporativa, molts han prioritzat habilitats tècniques i èxits tangibles, relegant a un segon pla les qualitats humanes. Aquesta visió reduccionista ignora una veritat fonamental: les empreses són, abans que res, col·lectius humans. En aquest context, la capacitat de liderar, inspirar i fomentar un ambient laboral sa i motivador es converteix en el veritable motor. És l’èxit l’acumulació de poder i riquesa a qualsevol preu? O rau més aviat en l’habilitat de construir i liderar equips que se sentin valorats, escoltats i motivats? La resposta a aquestes preguntes redefineix el paradigma del lideratge modern, col·locant l’empatia, la integritat i la responsabilitat social al centre de l’escena. Les organitzacions dirigides per líders amb un sentit profund de responsabilitat ètica i humana, no tan sols gaudeixen d’ambients de treball més saludables i productius, sinó que també es posicionen com a referents d’una nova era empresarial. Una era en què la sostenibilitat, el compromís social i la responsabilitat corporativa són els pilars sobre els quals es construeix el veritable èxit. La reflexió de Marian Rojas Estapé és molt més que una crítica, és una invitació a repensar i redefinir els valors que regeixen el món empresarial. En un moment històric caracteritzat per desafiaments globals sense precedents, el lideratge humanitzat no és només desitjable, sinó imprescindible. Els líders del demà hauran de ser capaços d’harmonitzar els imperatius econòmics amb els valors humans, guiant les organitzacions cap a un futur més just, sostenible i humà.