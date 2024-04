Què és la consciència?

Actualitzada 05/04/2024 a les 05:35

Icona de la lluita pels drets civils als Estats Units, Martin Luther King va lluitar per la justícia social a través de la protesta pacífica i va donar alguns dels discursos més llegendaris del segle XX, entre altres va deixar frases com: “Tinc l’audàcia de creure que els pobles de tot el món poden tenir tres àpats al dia per als seus cossos, educació i cultura per a les seves ments, i dignitat, igualtat i llibertat per als seus esperits, i crec que el que els homes egocèntrics han enderrocat els homes centrats poden aixecar-ho.”

El 25 de juliol del 2019 l’Assemblea General de les Nacions Unides, conscient de la necessitat de crear condicions d’estabilitat, benestar, relacions pacífiques i amistoses basades en el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals per a tothom sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió, decideix designar el dia 5 d’abril com el Dia internacional de la consciència, sent aquesta una via per mobilitzar periòdicament els esforços de la comunitat internacional amb vista a promoure la pau, la tolerància, la inclusió, la comprensió i la solidaritat, per tal de forjar un món més sostenible i solidari per a tothom.

El terme consciència és definit per l’Alt Comissionat de les Nacions Unides com la capacitat que tenim els éssers humans per percebre, reconèixer i comprendre els problemes i les necessitats que tenen les persones de la nostra comunitat, entitat, grup social o tribu, i afegeix que aquesta capacitat implica analitzar, reflexionar i prendre posició davant dels problemes conjunts, tenint en compte que allò que afecta qualsevol membre de l’estructura social té un impacte directe en els altres, tant si és negatiu com positiu.

En dies com aquests encara em pregunto quan miro al meu voltant què més cal fer perquè el món sencer prengui consciència del que està passant i on queden totes les lleis, els tractats i els pactes internacionals.