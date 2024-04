Actualitzada 04/04/2024 a les 05:36

Un mal major avui en dia es tradueix en l’addicció que la major part de la població, totes les edats incloses, té amb les noves tecnologies. En efecte, estem cada vegada més connectats, ja que tant els aparells que utilitzem -siguin mòbils, tauletes tàctils, ordinadors, rellotges o ulleres intel·ligents- com la tecnologia que ens permet accedir a internet són cada vegada més potents. Qualsevol de nosaltres que observi les persones assegudes en un restaurant o fent cua per entrar al cinema podrà veure com la major part no comuniquen, sinó que estan captivades per coses que veuen mitjançant una pantalla (que en la major part dels casos es tradueix per un mòbil). Fa uns anys ja vaig fer un escrit semblant en aquest mateix espai, intentant alertar que les noves tecnologies minven de mica en mica el contacte directe entre les persones, siguin amics, coneguts o membres d’una mateixa família. Cal doncs aplaudir totes les iniciatives que pretenen limitar l’ús d’aquestes darreres per tal de promoure una convivència. I és el cas de la campanya, ideada per a l’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) i Creu Roja Andorrana, que proposa a diversos locals de restauració promoure un ús responsable dels dispositius electrònics com ara mòbils, tauletes o ordinadors. Així doncs, mitjançant uns posagots pedagògics, la iniciativa pretén conscienciar les famílies amb fills que cal trobar un equilibri saludable entre el món real i el món digital, i que el temps que es passa en una cafeteria, una granja o un restaurant pot ser un bon moment per parlar, explicar vivències, és a dir, viure una experiència de comunicació autèntica i no virtual. Una molt bona iniciativa, a la qual s’han adherit diversos establiments de restauració, que espero que permeti conscienciar-nos del perill d’un ús incontrolat de les noves tecnologies per part dels més joves.