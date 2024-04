Actualitzada 03/04/2024 a les 05:48

Existeixen alguns temes al nostre país que no acabo d’entendre o veure clars. Ara mateix hauríem d’afegir als diners pagats de més per la CASS en l’afer de les pensions d’invalidesa, els diners cobrats de menys per Tributs en concepte de la taxa turística. Sembla que no quadren gaire les dades entrades al registre d’ocupació d’allotjaments turístics amb la recaptació de l’impost. De fet, a mi no em quadren gens ni mica les declaracions d’uns i altres (Govern i allotjaments). Segons diuen fons properes al cas (allotjaments): “Les liquidacions que estan fent des de Tributs són aproximadament d’un 50% del que realment s’ha de pagar.” “Hi ha qui guarda la diferència en un calaix per si ho reclamen.” “Altres es veu que acaben abonant a Tributs en funció del que recapten i no del que se’ls liquida.” Tothom està recaptant la taxa i entrant les dades al ROAT i en molts casos l’esborrany que arriba de Tributs és molt menys del que els hotels ingressen. Segons diuen fonts properes al cas (Govern): senten preocupació per les disfuncions que han detectat en el funcionament del ROAT. Faran les primeres inspeccions, per part de Tributs entre els establiments turístics “que han fet declaracions baixes o no n’han fet cap respecte a la taxa turística”. Evidentment, en aquest cas hi ha algú que menteix o no explica la realitat... En tot cas, sembla molt clar que alguna cosa no funciona correctament en algun lloc. La pregunta que ens podem fer tots aquells que no tenim res a veure amb el tema en qüestió i que estem pagant tots plegats aquesta disbauxa és si també es condonaran aquestes diferències. Algú em podria explicar on és l’error?