Fa 40 anys: Andorra i Europa

Actualitzada 03/04/2024 a les 05:54

L’acord d’associació amb la UE va guanyant espai i temps en la vida política i mediàtica. Ja se’n parla i es debaten pros i contres, dins i fora del pacte d’Estat. Obertament, amb noms i cognoms, i, anònimament, a les xarxes socials, per part dels “encaputxats digitals”, com escrivia, amb encert, fa uns dies Jaume Bartumeu.

La gran Europa remou i sacseja avui la petita Andorra, amb l’esperança que, demà, la petita Andorra es pugui moure, encara millor, a la gran Europa. L’historiador i geògraf grec Heròdot, cinc segles abans de Crist, ja va deixar escrit: “En relació a Europa, no se sap ni d’on ha tret el seu nom ni qui li ha posat.” Aquesta incertesa encara dura, però Europa existeix. Li dic gran Europa per referir-me a la Unió Europea. Precisament aquests dies fa 40 anys que s’inicià aquesta relació d’Andorra amb Europa. El 23 de març de 1984 Òscar Ribas, com a cap de Govern, s’adreçà als dos Coprínceps demanant una negociació amb la CEE per ser “... molt urgent i necessari que Andorra entri en contacte amb la CEE, dins del marc institucionalment vigent avui i amb la participació de la representació del poble andorrà...” Cal recordar el marc en què ens movíem. A més de la reforma de les institucions, es negociava la integració d’Espanya a la CEE i, des del Govern, s’havia demanat l’ingrés d’Andorra a l’OMT i a la UIT. Semblen coses diferents, però no. La dècada de 1980, el seu dia a dia, és fonamental per entendre l’Andorra contemporània. En síntesi, tornant a la petició d’Òscar Ribas: l’ambaixador de França davant la CEE, el 2 de maig de 1984, li deia a la Comissió de la CEE que: “... les Vallées d’Andorre ne possèdent pas la souveraineté internationale et ne peuvent donc être qualifiées d’État au sens du droit International...” I, per altra part, la pretensió de França era que Andorra redactés un document sobre el futur règim d’intercanvis entre Andorra i la CEE, i França l’introduiria en el tractat d’adhesió d’Espanya a la CEE. Aquesta proposta se li comunicà al cap de Govern en la reunió a París que tingué lloc el 28 de juny de 1984. L’informe l’examinà el Consell General en la seva sessió del 24 de juliol de 1984. S’inicià, però, un camí nou: Andorra-CEE: directe.