Cap al futur: la necessitat d'invertir en recerca a Andorra

Actualitzada 03/04/2024 a les 05:59

Des de l’Associació de Biotecnologia d’Andorra ens sentim amb el deure de dirigir la nostra atenció cap a una qüestió crucial per al nostre país: la urgència d’invertir més en recerca, especialment en àrees com la biotecnologia i la recerca biomèdica.

En primer lloc, cal reconèixer el gran potencial que té el desenvolupament del sector de la biotecnologia i la recerca biomèdica per a la nostra economia. Aquesta iniciativa no només diversificaria els nostres recursos econòmics, sinó que també obriria les portes a la creació de nous sectors d’activitat que podrien contribuir de manera significativa al creixement del país. No obstant això, els beneficis de la inversió en recerca van molt més enllà de l’àmbit econòmic. La recerca és fonamental per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans i promoure la sostenibilitat. Aquesta inversió és, doncs, una inversió en el futur del nostre país i en el benestar de la nostra gent.

Andorra, amb el seu cost competitiu i les baixes taxes, té un gran potencial per créixer en aquest àmbit. La recerca en aquestes àrees no requereix necessàriament grans infraestructures, sinó una inversió de capital adequada. La majoria de països veïns europeus tenen un índex d’inversió en recerca major al 2%, la mitjana europea d’inversió en recerca és d’aproximadament el 2,7% del PIB mentre que a Andorra la inversió en recerca és del 0,7% del PIB.

A poc a poc es va avançant en aquest sector, i es pot apreciar atès que en els últims cinc anys s’han aprovat quatre lleis relacionades amb el sector, situació que permet tenir un marc jurídic homologat, que permet a les empreses obrir nous camps. Si més no, cal remarcar que tot i l’aprovació de lleis, en la recerca és molt important el fet d’invertir.

Sense cap dubte, és positiu observar els avenços que s’han aconseguit en el sector en els darrers anys. L’aprovació de quatre lleis relacionades amb la biotecnologia i la recerca biomèdica en els últims cinc anys i la firma del Conveni d’Oviedo és un indicador clar del compromís del nostre país en aquest àmbit. Aquest marc jurídic homologat és fonamental per proporcionar un entorn propici per al desenvolupament de les empreses i la innovació en aquest sector. Tot i això, és essencial destacar que l’aprovació de lleis és només el primer pas. Sense una inversió substancial en recerca, aquestes lleis poden quedar en paper mullat. És la inversió en recerca la que realment permetrà que les empreses i els investigadors puguin explorar tot el potencial d’aquest sector i fer avanços significatius en la biotecnologia i la recerca biomèdica.

*Arnau Calvet Carnicé, Vicepresident de l’Associació de Biotecnologia d’Andorra (Andbio)