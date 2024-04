Obrir les portes a Europa

Actualitzada 02/04/2024 a les 06:19

Andorra ha estat des de sempre un oasi de tranquil·litat i prosperitat als Pirineus. Tot i això, a mesura que el món avança cap a la integració econòmica i política, la pregunta sobre si Andorra s’ha d’associar a la Unió Europea ha guanyat rellevància els darrers anys. Els potencials beneficis de l’associació d’Andorra a la UE són nombrosos i significatius, segons el dossier informatiu de l’acord d’associació, accessible per a tota la ciutadania al web andorraue.ad. Per exemple, l’accés al mercat únic europeu, que proporcionarà un impuls econòmic al país. Les barreres comercials es reduiran, cosa que facilitarà l’intercanvi de béns i serveis, i s’obriran noves oportunitats d’inversió. Això podrà estimular el creixement i diversificar la base econòmica d’Andorra més enllà del turisme i la banca, actualment els nostres principals motors. A més, l’associació amb la UE enfortirà la posició d’Andorra a l’escena internacional. En convertir-se en estat associat (com Islàndia, Noruega i Liechtenstein), tindrà més veu en les discussions que afecten Europa i el món en general. Això podria traduir-se en una influència diplomàtica més gran i en capacitat d’abordar de manera més efectiva desafiaments globals com el canvi climàtic, la migració i la seguretat. Un altre benefici important és la possibilitat d’accedir a programes europeus que comporten facilitats de finançament. Són recursos que es podran utilitzar per modernitzar les infraestructures del país, millorar l’educació o el sistema de salut i promoure el desenvolupament sostenible. L’acord també ajudarà a millorar l’estratègia turística del país i les condicions d’accés a la residència per part de nous residents, cosa que impulsaria encara més l’economia local i enriquiria la diversitat cultural d’Andorra. En resum, l’associació a la UE presenta una sèrie d’oportunitats per al futur del país. Els beneficis potencials són clars. Tanmateix, és important que aquesta decisió es prengui de manera informada i curosa, considerant tant els beneficis com els desafiaments. És condicióque el camí sigui guiat pel benestar i l’interès a llarg termini dels ciutadans d’Andorra i la seva comunitat en general.* Carles Acosta Sabio, Membre del Comitè de Demòcrates de Sant Julià de Lòria