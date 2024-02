Recessió que mata el treball

Actualitzada 02/02/2024 a les 05:59

Aquest és un preu alt a pagar per una política que els economistes diuen que no redueix la inflació. De fet, la investigació del BCE mostra que la inflació s’ha alimentat principalment dels beneficis de les empreses, especialment en el sector energètic, més que de la despesa dels consumidors. El BCE ha de retallar urgentment els tipus d’interès per limitar el dany de la seva política equivocada i els governs nacionals haurien d’imposar impostos sobre els beneficis extraordinaris obtinguts pels bancs com a resultat d’aquesta política. Els estats membres de la UE podrien veure’s obligats a retallar col·lectivament els pressupostos en més de 100.000 milions d’euros l’any, d’acord amb els plans del Consell Europeu per reintroduir les mesures d’austeritat. Es preveu que França (26.000 milions), Itàlia (25.000 milions), Espanya (14.000 milions), Alemanya (11.000 milions), Bèlgica (8.000 milions) i els Països Baixos (6.000 milions) facin de les retallades les mesures anuals més importants per aconseguir disminuir el dèficit, amb objectius de reducció durant quatre anys. L’Autoritat Laboral Europea (ETA) necessita més poder i recursos per abordar adequadament l’explotació dels treballadors transfronterers, aquests seran els arguments de la CES als responsables polítics. L’impagament dels salaris, el frau a la seguretat social, les infraccions a la salut i la seguretat i l’habitatge de mala qualitat es troben entre les violacions de drets més freqüents a què s’enfronten alguns dels 10 milions de treballadors mòbils d’Europa. Des de la creació el 2019, l’ELA ha dut a terme més de 100 inspeccions que han posat al descobert l’explotació d’obrers de la construcció, camioners, treballadors de l’hostaleria i de fàbriques. Sovint s’ha identificat un alt índex de violacions durant les inspeccions de l’ELA, que inclouen com a víctimes tant nacionals de la UE com de tercers països. Tanmateix, en una conferència sobre el paper de l’ELA organitzada per la presidència belga de la UE, Isabelle Schömann, secretària general adjunta de la CES, va dir que és evident que l’autoritat necessita més poder per dur a terme la seva important missió.