Abús laboral i pensions precàries

Actualitzada 02/02/2024 a les 05:55

Aquesta setmana hem sabut que el Consell d’Europa ens alerta del risc d’explotació laboral en diversos sectors, i demana que s’intensifiqui la inspecció de treball i s’incrementin les actuacions d’ofici.

Ja ho havíem detectat amb els casos denunciats per alguns treballadors de la construcció, malgrat que n’hi ha molts més, segurament la majoria, que es troben en la mateixa situació i no ho diuen per por de perdre la feina. El grup parlamentari socialdemòcrata va demanar fa temps expressament al Consell General sobre la situació dels treballadors d’empreses subcontractades. Al principi va rebre evasives del ministre responsable en aquell moment, que considerava que la responsabilitat era d’empreses estrangeres. Més endavant, quan alguns d’aquests casos van transcendir als mitjans de comunicació, es van haver de fer canvis legals i es va expressar el compromís –encara incomplert– de reforçar la inspecció de treball.

Un altre titular que ens hauria de fer reflexionar és que 10.000 jubilats tenen pensions inferiors al salari mínim. El representant del col·lectiu al consell d’administració de la CASS ja ha advertit que aquestes pensions més precàries s’haurien d’apujar un 7% i no tan sols l’IPC fixat, del 4,6%. El programa socialdemòcrata preveu una pensió mínima equivalent al salari mínim amb 37 anys i mig de cotització i una pensió màxima del salari mitjà més un 65%. Amb 35 anys de cotització, la pensió podria ser del 93,25% del salari mínim, i amb 32 i mig, del 86,5%. Per garantir la sostenibilitat del sistema, pensem que la millor opció és deixar de carregar el finançament de la sanitat a les cotitzacions socials, com fan els països del nostre entorn.

El model que tenim es pot millorar i hi hem de treballar respectant el principi que els diners de la seguretat social són de les persones que hi cotitzen. Cal afrontar-ho amb responsabilitat i no podem permetre més disposicions legals que carreguin costos milionaris als contribuents per disfuncions de gestió de la CASS, com la que s’ha afegit a la Llei del pressupost per al 2024.



*Marta Pujol, Primera secretària del PS