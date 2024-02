Actualitzada 01/02/2024 a les 05:42

Una serendypia (‘serendipitat’) és tot allò que es creua a la nostra vida per “casualitat”. Tota aquesta “casualitat inexplicable” que ens trobem de vegades, i que resulta no ser tan inexplicable. És tota aquella coincidència sorprenent i fins i tot màgica que passa a les nostres vides.

A l’Enciclopèdia catalana es defineix com un “descobriment casual o imprevist fet per un investigador en el curs d’una recerca orientada a altres objectius i amb pressupòsits teòrics diferents”. Però aquesta paraula pot tenir connotacions terrenals, filosòfiques o fins i tot espirituals.

A mi, personalment, m’agrada relacionar-la amb el significat espiritual. Les serendipitats que passen a la meva vida per mi són senyals que m’envia l’univers sobre el camí que he de seguir. Indicacions que tot va bé i que he de continuar confiant en la vida, i en mi.

Com més connectats estem, com més seguim el nostre camí, més serendipitats vivim. Però per detectar-les és molt important “ser conscient” de les coses que passen al nostre entorn. Hem d’observar.

Us convido que reflexioneu sobre les serendipitats que han succeït a la vostra vida. Sobre aquelles “casualitats” que us van portar a ser qui avui sou. Observeu des de la distància i pareu-hi atenció. Penseu en aquelles persones que es van creuar a la vostra vida “per casualitat” i us van ajudar en alguna cosa. Recordeu aquells llocs on éreu i us van portar a viure experiències úniques i inoblidables. Fixeu-vos en aquells objectius que us vau proposar i vau aconseguir assolir com per art de màgia, com si tot es confabulés perquè tot passés.

També els números, les paraules, animals o imatges concretes que se us apareixen amb certa freqüència són serendipitats amb un significat ocult. Observeu-los i pareu-hi atenció. Intenteu intuir allò que us volen dir. Tant de bo que, d’una manera o altra, el fet que us hagi trobat amb aquesta columna sigui també una serendipitat i us serveixi per a alguna cosa positiva.