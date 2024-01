La segona pandèmia

Actualitzada 31/01/2024 a les 06:01

Tots tenim encara present a la memòria la pandèmia que ens va sorprendre a principis del 2020, amb totes les desgràcies i conseqüències que va comportar. Amb esforços, es va poder sortosament superar i ara queda com un mal record d’una època que pocs havien imaginat abans. Ara bé, aquesta contaminació en va amagar una altra, que era anterior i que continua avui amb encara més virulència.

Va començar una mica abans del 2017 i des d’aquella data ha anat creixent de forma quasi exponencial i en molts i diferents territoris del nostre planeta. En un primer moment, els científics no li sabien posar un nom i, al final, s’han vist en l’obligació de crear-ne un d’específic, ja que no trobaven en els diccionaris una denominació que pogués caracteritzar degudament aquesta nova afecció. Evidentment, tal com ho fan sempre, han dut a terme un acurat estudi etimològic, de tal manera que les seqüeles d’aquest nou virus es vegin degudament caracteritzades per la seva apel·lació. I van consensuar el terme de postveritat, que denunciava, per antítesi, que era del tot oposada a aquest concepte que coneixem des de sempre i que s’anomena senzillament veritat.

Aquesta segona pandèmia s’ha anat expandint i ha portat, en primer lloc, a l’elecció de Trump. Posteriorment, el va motivar a contestar el resultat de les eleccions, que el van enviar cap a casa. Una mica més tard, fou Bolsonaro qui va ser atacat pel mateix virus, en discutir com els seus conciutadans acordaven donar la seva confiança al principal opositor. Val a dir que cap d’aquestes protestes eren fonamentades i és preocupant determinar si els seus emissors es creuen el que afirmen o si senzillament volen enganyar els electors, en contra de les regles elementals de la democràcia. Aquesta contaminació no es resumeix en aquests dos exemples. Cada dia més comprovem, a un lloc o un altre, com es posen en dubte els resultats electorals quan no agraden.

Hauríem pogut pensar que les muntanyes que ens rodegen ens haurien protegit d’aquest virus. Ara bé, no és així. També estem colpits i només podem desitjar que els metges, o sigui en aquest cas els jutges, restableixin la bona salut democràtica i posin tothom al seu lloc.