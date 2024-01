Actualitzada 31/01/2024 a les 06:05

Sembla que per fi s’ha desencallat el procés de finalització del tram mancant o la desviació laurediana, anomenat “nou vial”. En fi, el que connectarà la sortida del túnel de la Tàpia amb la sortida de la vila. No tinc gaire clar que tot sigui gràcies a les demandes o preguntes de Concòrdia, però benvingudes siguin les seves accions o actuacions. Ben segur que la solució als problemes circulatoris lauredians no serà per amateix, però almenys tenim un inici per fi de les obres. Certament, poca cosa podran fer de moment amb el pressupost de 100.000 euros, però penso que almenys ja vindran les màquines per iniciar els treballs. Cal recordar que aquesta darrera fase del vial ha de costar uns 20 milions d’euros, que segurament serà molt més, i que les obres haurien de durar uns tres anys. O sigui que fins aproximadament l’any 2027 no en veurem el resultat. Però com se sol dir, més val tard que mai. Tenint en compte que el projecte data de l’any 2003, en l’anomenat Pla de Carreteres, seria molt correcte assegurar que arriba tard. De passada, podrem treure un bon profit de l’abocador de terres a la Rabassa; encara que les obres les pagui el Govern, imagino que s’hi podran abocar les terres, ja que les obres es faran a la parròquia laurediana. Doncs es veu que es tractarà d’un abocador exclusiu per a la nostra parròquia. I els altres, que “es busquin la vida”... No em sembla aquesta la millor manera de treballar per al país... De totes maneres, i a pesar de tot, resulta una alegria que s’activi d’una vegada per totes la finalització del vial lauredià, una gran necessitat per a la nostra parròquia i per a tot el país.