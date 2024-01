Preocupació perquè la revisió del POUP d'Ordino quedi desvirtuada

Actualitzada 30/01/2024 a les 05:53

Amb relació a la revisió excepcional del POUP d’Ordino que es va aprovar inicialment en data 29 de novembre del 2023, i que es va posar a informació pública en data de 7 de desembre del 2023, el programa d’Acció Comunal d’Ordino + Demòcrates + Independents + SDP, amb què van guanyar les eleccions els actuals cònsols Maria del Mar Coma i Eduard Betriu, deia: “Tenim clar el model de parròquia que volem i la revisió del Pla d’Urbanisme ho corrobora”.

Amb aquesta declaració de principis, tan rotunda, ens va estranyar que, poc després de guanyar les eleccions –en concret, el 22 de desembre del 2023–, la Sra. Maria del Mar Coma manifestés que va aprovar el període d’informació pública d’aquesta revisió excepcional del POUP “a contracor”.

En les mateixes declaracions, la Sra. Maria del Mar Coma va deixar la porta oberta a modificar la revisió excepcional del POUP amb el límit, més aviat inconcret, que ho faria “sempre que s’eviti l’especulació”. L’única pista donada –en declaracions a Ràdio i Televisió d’Andorra a principi del mes de gener– és l’aposta per un creixement natural de la parròquia. Però, tal com s’indica en les primeres pàgines de la memòria del POUP, les llicències ja atorgades són suficients per cobrir les necessitats d’Ordino dels propers 25 anys.

En les seves declaracions més recents, publicades el 21 de gener del 2024, la Sra. Maria del Mar Coma es mostra oberta a modificar la revisió del POUP que ha estat inicialment aprovada amb la finalitat d’obtenir el “màxim consens”. No diu, directament, amb qui vol consensuar la planificació urbanística, però sí que el consens “anirà en funció de les al·legacions que hi hagi”. Tenint en compte que les al·legacions les presenten els propietaris d’immobles afectats, se suposa que el consens es vol amb aquests ciutadans, i no amb els altres.

La Sra. Maria del Mar Coma també ha declarat que “hi ha classificacions noves que no estaven previstes i cal valorar-les, i a partir d’aquí veurem com procedim”. Se suposa que es refereix a la classificació de terrenys privats com a no urbanitzables, i que és l’element diferenciador de la revisió excepcional del POUP que es va aprovar per unanimitat (també amb el seu vot), i que és allò a què es referia el seu programa electoral quan deia que “tenim clar el model de parròquia que volem i la revisió del Pla d’Urbanisme ho corrobora”. No dona cap pista sobre el “com s’ha de procedir” amb relació a aquest fet diferenciador.

I si això és preocupant, encara ho és més que la Sra. Maria del Mar Coma confessi que s’ha de reunir amb l’equip redactor de la revisió excepcional del POUP perquè l’hi expliqui, perquè “és un pla complicat”, i que “té una base molt tècnica” a la qual han “d’introduir el tema polític”.

I aquí cal que ens fem les següents preguntes: si no va entendre la revisió excepcional del POUP, per què va fer la proclama en el programa de la formació que encapçalava que “tenim clar el model de parròquia que volem i la revisió del Pla d’Urbanisme ho corrobora”? Què vol dir “introduir un tema polític” a una “base molt tècnica”? Quin és el tema polític a introduir si no és honorar el compromís –almenys el públic– amb què va guanyar les eleccions?

A partir d’aquestes manifestacions ens resulta evident que la Sra. Maria del Mar Coma, contràriament al programa electoral, i en un lapse tan curt de temps que no fa versemblant un canvi d’opinió respecte a aquest programa, té la intenció de desvirtuar-lo, amagant el sentit de la planificació que es vol aprovar definitivament, si bé està clar que la seva única guia és l’acord amb els propietaris de terrenys. No amb la resta de la ciutadania, ni tenint en compte els estudis de capacitat de càrrega.



*Josep Àngel Mortés i Eva Choy, excònsols d'Ordino