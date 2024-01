Dinamització d'Andorra la Vella

Actualitzada 30/01/2024 a les 05:57

Els darrers anys, el comú d’Andorra la Vella ha fet un important esforç i aposta per organitzar un gran nombre esdeveniments i accions de dinamització, els quals han omplert els carrers de persones, bullici i animació. Iniciatives que, a més, s’han repartit al llarg de l’any amb l’objectiu que els visitants sempre se sentin sorpresos, sigui quina sigui l’època, quan passegen per Andorra la Vella. Alguns exemples ja consolidats són el Poblet de Nadal, l’Andorra la Vella en Flor, el Xoco Fest, la Festa de la Primavera o el Mercat de la Vall. Esdeveniments, per cert, que no haurien estat possibles –ni tampoc ho hauria estat el seu èxit d’afluència– sense l’estreta col·laboració, complicitat i actitud proactiva de les associacions i del teixit comercial de la parròquia.

A aquests esdeveniments s’hi ha de sumar l’obertura del Bici Lab Andorra, el museu de la bicicleta. També ha contribuït a l’augment del bullici comercial i de restauració la decisió de fer el carrer de Callaueta per a vianants. A banda, s’hi han d’afegir altres cites en clau nacional, però que tenen lloc a la parròquia, com el Campionat del Món FIM X-Trial, el Festival Ull-Nu, el Festival de Pallasses d’Andorra o el Cirque du Soleil.

Finalment, el darrer atractiu que s’ha incorporat a aquestes accions de dinamització i desestacionalització del turisme: el passeig de les Fonts de la Rotonda. El resultat de tot plegat és un augment de l’afluència turística, també de la ciutadania, que han comportat a més unes sinergies comercials, d’oci i de restauració molt positives.

Veient el resultat, considero essencial que res d’això s’aturi. És necessari mantenir aquests esdeveniments, cuidar-los i fins i tot treballar per millorar-los. En paral·lel, cal mantenir una escolta activa amb les associacions i teixit comercial, part indispensable d’aquest engranatge.

L’actual corporació ja ha afirmat que les Fonts de la Rotonda es mantindran, notícia que celebro. Confio que sigui una postura que tingui continuïtat amb la resta d’esdeveniments que tant han contribuït a augmentar la vida i activitat a la parròquia.



*Noelia Lucena, Membre del comitè parroquial de Demòcrates a Andorra la Vella