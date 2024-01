Bones notícies lectores

Actualitzada 28/01/2024 a les 06:10

Fa gairebé dos anys que la llibreria la Puça va tancar portes i molts habituats a la lectura ens vam sentir orfes. Orfes en perdre el costum d’entomar el barri antic d’Andorra la Vella i entrar en aquell espai on fer la xerrada i demanar el teu desig en forma de llibre. Amb poques esperances de trobar-lo en veure aquell aparent i encantador caos, però de seguida apareixien l’Anna, la Maria o el Pere Miquel amb el teu desig a la mà. El tancament va ser una mostra més de la batalla que ha de lliurar el llibre contra Instagram o les sèries. No obstant els mals auguris, a Andorra el sector editorial està vivint un bon moment i han aparegut altres llibreries que han omplert el buit que ens va deixar la desaparició de la Puça i amb voluntat de no sols fer créixer l’interès pels llibres, sinó per tot el que sigui cultura. I si ens sentim un pèl pessimistes, pensem en països com Argentina que, malgrat la forta inflació que viuen, són capaços de mantenir la Feria del Libro de Buenos Aires amb més de 500 parades, entre gent que s’amuntega encuriosida per aquest antic objecte de paper, i que supera el milió d’assistents. Pel que fa als nostres veïns, a Espanya el sector editorial constitueix una de les indústries culturals més importants, a més a més, d’un motor econòmic sobretot com a exportador a Iberoamèrica. Pel que fa a França, les llibreries conformen una de les xarxes més denses del món amb unes 3.500 llibreries repartides per tot el país i amb una voluntat política de protegir les llibreries tradicionals contra les plataformes digitals, d’aquí el Decret aprovat l’any passat que fixava com a mínim en 3 euros les despeses d’enviament de llibres comprats a Amazon. Per allò de la proximitat, seria bo, que l’Acord d’associació amb la Unió Europea tingués en compte el sector editorial i els aranzels duaners d’importació i exportació als quals ha de fer front. Ves per on, una bona manera de protegir el fràgil ecosistema on viuen els llibres.