Un nou enfocament

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:09

La preocupació dels ciutadans d’Andorra s’ha tornat a centrar un cop més en l’habitatge. El preu de propietat o de lloguer continua sent una despesa altíssima per a la majoria de les famílies, i així és, després de l’enquesta que periòdicament publica l’Observatori i que porta a terme Andorra Recerca + Innovació. La poca oferta de pisos de lloguer i el percentatge que les famílies destinen a pagar-los centra el neguit del darrer informe. La mitjana de despesa mensual que asseguren que hi destinen mensualment és del 37% dels ingressos, el que deixa poc espai per fer altres coses. Preocupació, la d’aquest elevat cost, seguida dels salaris baixos, 22%; el nivell de vida, 17%, i, en menys mesura, temes com les pensions. Una de cada quatre persones que estan de lloguer esmerça la meitat del salari a pagar un pis. Els polítics de majoria i oposició estan d’acord que calen més accions i posar el focus en aquesta qüestió, que té conseqüències directes en altres àmbits. Sense preus assequibles, els treballadors marxen i la qualitat dels serveis que ofereix el país baixa. En un moment econòmic expansiu, costa trobar mà d’obra qualificada i la imatge del país se’n ressent. No hi ha una solució fàcil i segur que ningú pot treure’s un conill de sota la màniga, però potser si es treballa des de la suma de partits i d’actors socials, sense interessos sectorials, sortirien noves alternatives.