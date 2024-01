Lideratge i emoció

Actualitzada 27/01/2024 a les 06:08

En la recerca de l’èxit i la consecució de metes, sovint ens trobem davant d’un dilema: cal apel·lar a la ment o al cor? Ernest Shackleton, el valent explorador del segle XX, ens ofereix un exemple commovedor de com les qüestions emocionals i afectives són crucials en la persuasió i el lideratge.

Shackleton, conegut per la seva determinació i habilitats de lideratge, buscava reclutar mariners per a una expedició a l’Antàrtida el 1914. El seu anunci publicat aquell any a la premsa deia: “Es busquen homes per a un viatge perillós. Sou baix. Fred extrem. Llargs mesos de completa foscor. Perill constant. No s’assegura retorn amb vida. Honor i reconeixement en cas d’èxit”. Tot i les condicions extremament desafiadores i la incertesa de sobreviure, cinc mil persones es van presentar l’endemà per a l’entrevista. Shackleton entenia la psicologia humana i sabia com tocar les fibres emocionals de les persones.

Al món empresarial, aquest principi és igualment vàlid. No importa com de tècnicament competent sigui un líder o quant de coneixement tingui sobre un camp específic; si no pot connectar emocionalment amb el seu equip, la seva capacitat per inspirar i motivar serà limitada. Els éssers humans som criatures emocionals i les nostres accions estan impulsades per les emocions més que no pas per la lògica freda.

Eduard Punset, reconegut divulgador científic, ens recorda que “sense emoció no hi ha projecte”. Això vol dir que en totes les empreses, el factor emocional té un paper crucial en l’èxit. Els líders efectius comprenen la importància de conèixer i gestionar les emocions del seu equip. Alimenten la passió, la confiança i el compromís, i creen un ambient en què els empleats se senten valorats i connectats a un propòsit més gran.

A l’actual món empresarial, on la tecnologia i la lògica sovint prevalen, no hem d’oblidar que som éssers emocionals i que el lideratge efectiu implica comprendre i aprofitar aquest poder emocional per aconseguir resultats extraordinaris.