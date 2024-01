Actualitzada 26/01/2024 a les 06:10

La darrera setmana vaig demanar a l’executiu la seva posició envers les darreres informacions sobre Grifols i la firma d’anàlisi Gotham City Research, que acusa la multinacional d’amagar el seu deute.

La meva pregunta parlamentària, vista la rellevància de l’acusació i la repercussió que ha tingut, era saber com està el projecte i si aquest fet ha canviat alguna cosa entre la relació de l’executiu i l’empresa farmacèutica. Però el Sr. cap de Govern simplement la va titllar de pur espectacle electoralista, quan allò que volem és tenir informació. Se’n diu transparència, i ho fem perquè des del Govern per iniciativa pròpia això no passa. Una opacitat informativa que fins i tot arriba al seu equip d’Ordino i que fa que la gent tingui cada vegada més dubtes. I amb raó.

El projecte hauria d’haver-se acabat l’any 2023 i, tot i que ja som al 2024, encara ni ha començat. Un projecte que, segons Espot, no s’iniciarà sense tenir-ne totes les garanties. Però, quines són aquestes garanties? Què significa?

No podem tirar endavant un projecte d’interès nacional del qual existeixen dubtes de la seva viabilitat –ja no només dins d’Andorra, sinó també fora del país– i del qual no se’n té cap informació. L’únic que sabem és que està previst fer-lo en un terreny públic (un dels millors de la parròquia i del Principat), que queda hipotecat durant, ni més ni menys, que 25 anys.

El Sr. cap de Govern també criticava i titllava “d’oportunisme polític” la meva pregunta i afirmava que es podia posar en perill el projecte si en parlem massa i si difonem les informacions públiques que surten sobre Grifols.

Malauradament, no vam tenir cap resposta amb fonament i les poques que vam rebre ni tan sols eren certes, ja que segons ell l’equip comunal tenia tota la informació, però la cònsol major va sortir l’endemà assegurant que no.

Seguirem insistint sobre el tema, no per fer cap espectacle com vol fer creure el Govern, sinó per fer la meva feina com a conseller general i intentar trencar l’opacitat de l’executiu en aquest tema i saber si el projecte de Grifols es pot dur a terme amb totes les garanties o no.



* Pere Baró, president del PS