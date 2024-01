Actualitzada 26/01/2024 a les 06:15

Avui celebrem el Dia Mundial de l’Educació Ambiental, que té com a principal objectiu identificar la problemàtica ambiental tant a escala global com a escala local i crear consciència en les persones i molt especialment en els governs de la necessitat de participació per a la preservació i protecció del medi ambient. Aquesta celebració té l’origen l’any 1975, quan es va celebrar a Belgrad el Seminari Internacional d’Educació Ambiental, en el qual van participar experts de més de 70 països. En aquest esdeveniment es van establir els principis de l’educació ambiental i com a resultat es va publicar la Carta de Belgrad, en què es recullen les metes i els objectius fonamentals de l’educació ambiental. L’any 1987 es va consensuar la següent definició d’educació ambiental, més estesa, al Congrés Internacional d’Educació i Formació sobre Medi Ambient celebrat a Moscou: “L’educació ambiental és un procés permanent en el qual els individus i les comunitats prenen consciència del seu medi i aprenen els coneixements, els valors, les destreses, l’experiència i, també, la determinació que els capaciten per actuar, individualment i col·lectivament, en la resolució dels problemes ambientals presents i futurs”. L’Agenda 2015-2030 per al Desenvolupament Sostenible, aprovada per les Nacions Unides, situa en el seu nucli els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Els ODS són universals, transformadors i inclusius i persegueixen l’objectiu de garantir una vida sostenible, pacífica, pròspera i equitativa arreu del món, per a tothom, ara i en el futur. L’educació és, d’una banda, un objectiu en si mateix i, de l’altra, una via per assolir la resta d’ODS. No és només una part essencial del desenvolupament sostenible, sinó també un instrument clau per aconseguir-lo. Un any més, el propòsit és conscienciar la ciutadania perquè conservi i protegeixi el medi ambient i utilitzar l’educació com a eina principal.