L'associació amb la UE: una oportunitat per al futur econòmic i financer del país

Andorra és a les portes d’iniciar una nova etapa en les relacions amb la Unió Europea. Després de gairebé una dècada de negociacions, hem acordat el text per a un acord d’associació que permetrà forjar un futur nou i dinàmic per a Andorra.

Diversos actors internacionals en l’àmbit financer, com per exemple el Fons Monetari Internacional i les agències de ràting, destaquen l’acord d’associació, en els informes periòdics que realitzen sobre el Principat, com un element positiu per al creixement de l’economia andorrana i les seves perspectives de futur.

La nostra economia ha fet avenços importants des del 2012, entre altres, gràcies a la implementació de l’acord duaner del 1990 i l’acord monetari del 2011. Però ara es perfila una nova etapa per al país amb l’acord d’associació, una evolució natural cap a la integració europea i mundial.

Si bé arran de l’adopció de l’acord monetari Andorra ha guanyat moneda oficial i reconeixement internacional, i també li ha permès anar cap a l’harmonització del seu marc normatiu financer, reforçant la competitivitat del sistema i mantenint l’estabilitat de preus, l’acord d’associació pot esdevenir un catalitzador per explorar models econòmics alternatius per al Principat, sota les bases de la sostenibilitat i l’obertura. I més, tenint en compte les perspectives prometedores de diversificació econòmica en l’àmbit digital, financer i de noves tecnologies conjuntament amb la imperiosa necessitat de mitigar els desafiaments del canvi climàtic.

Des del punt de vista financer, l’acord amb la UE obrirà la porta a diverses oportunitats, com l’accés als mercats financers europeus en el marc de la Unió de Mercats de Capitals (CMU). No és l’únic benefici, sinó que també permetrà incrementar el potencial d’atracció d’inversió del país, així com el desenvolupament del mercat financer andorrà, garantint d’aquesta manera el seu creixement i la seva evolució cap al futur.

A més, el text acordat amplia les possibilitats i les perspectives de negociar l’accés a liquiditat per part de les entitats bancàries, així com la possibilitat de col·laborar més estretament amb organismes financers europeus, com el Banc Europeu d’Inversions, per complementar inversions nacionals en matèria d’energia, transports, salut, pensions i habitatge, en clau sostenible.

D’altra banda, l’acord serà crucial per a les entitats financeres, societats financeres d’inversió i els mateixos inversors, ja que comportarà oportunitats associades amb els mercats europeus, particularment, en les àrees de fons i capital d’inversió. Aquesta previsió és especialment important per als inversors internacionals que busquen optimitzar les seves carteres i alinear-les eficaçment amb les dinàmiques de l’economia mundial.

A més, la possible futura inclusió de l’euro digital i les transicions verdes i digitals en curs poden augmentar significativament l’atractiu del mercat i productes andorrans. La integració d’Andorra al mercat interior de la UE i l’impacte en les tendències del mercat permetrà als inversors prendre decisions informades i adaptar les seves estratègies per integrar el Principat dins del panorama financer global.

Des del Govern estem convençuts de la necessitat d’invertir en l’acord pel bé del Principat. De la mateixa manera que també estem convençuts d’haver negociat el millor acord per a Andorra i per als andorrans i les andorranes, fet que ha destacat el vicepresident de la Comissió Europea com un del més ambiciós de tots els que té la Unió Europea amb països tercers.

Així mateix, com no podia ser d’una altra manera, ens hem compromès a sotmetre l’acord d’associació a un referèndum nacional que obrirà el camí perquè els ciutadans i les ciutadanes d’Andorra decideixin el següent capítol de les relacions entre Andorra i la Unió Europea. I és que l’acord d’associació no només es tracta d’una decisió política, sinó d’un testament per al nostre futur, un viatge cap a la prosperitat sostenible que encarna l’essència del progrés del nostre país.



* Noelia Souque, Secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals