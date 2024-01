Actualitzada 26/01/2024 a les 06:09

Els pagesos francesos estan en peu de guerra, perquè –com passa amb tota la petita pagesia europea– se senten una espècie en procés d’extinció, pressionats per directives comunitàries absurdes i collats pel preu escandalós del combustible. Es perceben com una pedra a la sabata de l’Europa del futur, una entelèquia lliure de ramaders incòmodes i de camperols reivindicatius. Amenacen de tallar, durant aquest cap de setmana, l’RN-20, la carretera que connecta Andorra amb l’Arieja. Aquestaté la negra. Quan no restringien la circulació per acumulació de massa neu i pel perill d’allaus (això que passava quan nevava), ara ens la tallen per protestar. En aquesta matèria, els francesos passen la mà per la cara als temibles CDR catalans, que són (més aviat eren) foc d’encenalls, unes tímides monges ursulines al costat dels agitadors gals (per dir-ho com s’ha de dir), que a l’hora de controlar la xarxa viària són imbatibles i actuen amb molta coordinació i gran eficàcia. Recordem la famosa protesta dels, les armilles grogues, que van fer anar de corcoll tots els automobilistes que circulaven per la dolça França durant mesos, en una mobilització que va començar l’octubre del 2018 i que encara no s’ha apaivagat del tot. L’hemeroteca ens recorda que als inicis de la mobilització, el novembre i el desembre del 2018, ja van fer els primers talls que van afectar Andorra, i que el juny del 2019 van tallar la rotonda de Tarascó i l’embús que van provocar va ser de proporcions homèriques. Res de nou sota el sol tropical.