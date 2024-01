El nou cònsol

Actualitzada 24/01/2024 a les 06:04

Personalment, no voldria anomenar l’actual mandatari al Comú d’Andorra la Vella com a cònsol “novell”, com ha fet el nostre cap de Govern, sinó com a “nou” cònsol, encara que pensi que li manca molt per a exercir com a tal. Penso que passar quatre anys a l’oposició, molts cops no dona prou marge per assumir aquest càrrec tan important. Resulta bastant fàcil criticar-ho tot i molt difícil haver de governar. Però el que resulta més difícil encara és escollir les paraules o comentaris convenients. No ha començat gaire bé el seu mandat. No pels “fets”, que encara desconec, sinó pels comentaris tan desafortunats que ha realitzat. Ja vaig comentar anteriorment, encara que sense entrar gaire al detall, el seu “error” d’oposar-se a la construcció d’un estadi de futbol a la borda Mateu (o a la construcció d’un “multifuncional”). Ara mateix ens ha deixat el comentari de la seva oposició a la construcció del nou edifici d’Andorra Telecom al lloc on estava situat anteriorment (a l’antiga caserna de bombers, la placa The Cloud, o com ho vulguin anomenar), quan les obres ja es trobaven adjudicades i estan a punt de començar. Molt menys m’ha convençut la seva explicació que “no en sabia res”... Penso ara mateix que a la capital, Andorra la Vella, passaran uns quatre anys molt complicats... Una moció de censura els resultarà totalment impossible, però crec que l’efecte “Marsol” votant el contrari d’allò que tenien ho “patiran” bastant. Potser, però, que al PS es posin una mica les “piles” i assessorin correctament, si és que hi ha encara algú que pot fer-ho, el nou mandatari comunal d’Andorra la Vella.