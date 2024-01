Buscant el titular

Actualitzada 23/01/2024 a les 05:46

Sovint, ens trobem amb situacions en què polítics busquen “titulars de premsa” perquè, més enllà del contingut del missatge, cada paraula que diguin tingui un impacte important en la societat, pel seu propi interès i benefici.

Malauradament, a la societat andorrana un dels neguits més importants en l’actualitat és l’accés a l’habitatge, acompanyat del fort creixement de la població dels últims anys. Aquest neguit s’ha pogut reduir en part, després de la recent aprovació al Consell General de la Llei que pràcticament deixa sense opció poder apujar els lloguers fins al 2027. En tres anys pot passar de tot, però estic segur que durant aquest període el Govern d’Andorra treballarà per tirar endavant accions que garanteixin que totes les ciutadanes i ciutadans puguin disposar d’habitatge a preu assequible.

Començava parlant que els polítics sovint busquen titulars per obtenir un benefici; però aquests titulars haurien de ser revisats abans de dir-los, i han de ser els més realistes possibles. La setmana passada llegia a la premsa el titular que la cònsol d’Escaldes-Engordany vol avalar les operacions hipotecàries de les ciutadanes i ciutadans de la parròquia quan demanen finançament per la compra d’un immoble a les entitats financeres del país. És necessari dir que el problema del finançament hipotecari actual no és la garantia, sinó la capacitat de retorn sobre l’import del deute, és a dir, la quota mensual de la hipoteca. Es calcula que aquesta hauria de ser màxim del 30-35% sobre els ingressos familiars. Malauradament, bona part de la ciutadania no hi arriba.

Segurament, molts lectors estaran pensant el mateix que jo: es tracta d’una proposta que ha de ser plantejada des d’una perspectiva molt tècnica, i més en clau nacional. I sí, també és cert que el Govern ja té un programa d’avals però, malauradament, no ha aconseguit proporcionar l’ajuda i acompanyament que buscava. Sorprèn que ara apareguin titulars de la cònsol, fent anuncis en la mateixa línia. Desconeixement? Populisme?



* Diego Vieira, Membre del Comitè parroquial de Demòcrates d’Escaldes-Engordany