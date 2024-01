Node, un projecte pensat per a la ciutadania

Actualitzada 22/01/2024 a les 06:22

Uns dies abans de l’inici de les obres del Node, el projecte ha tornat a ser notícia per la proposta de l’actual majoria del comú d’Andorra la Vella de paralitzar els treballs. Davant d’aquest plantejament, és important recordar quina és la filosofia que inspira el projecte, així com els seus elements essencials, perquè el Node anirà molt més enllà d’un edifici d’oficines per respondre únicament a les necessitats d’Andorra Telecom.

La societat pública tornarà al seu emplaçament històric al costat de l’antiga caserna del cos de bombers, i ho farà amb una infraestructura totalment integrada en l’entorn, que disposarà d’espais exteriors i interiors públics, tenint en compte les estratègies bioclimàtiques en arquitectura per assolir una eficiència energètica excel·lent.

Entrant al detall del projecte, cal considerar que Andorra Telecom ha renunciat a ocupar tot l’espai disponible i mantindrà gairebé el 50% de la superfície de la parcel·la edificable com a espais per donar servei a la ciutadania. Una prova és que el projecte constructiu permetrà disposar d’una plaça de més de 1.000 m2 davant de l’avinguda Meritxell i d’una segona plaça de 1.850 m2 davant del carrer Sant Salvador.

L’edifici incorpora també a l’interior un gran terrat enjardinat de 500 m2, una superfície equivalent a la planta de la nova construcció de l’edifici, que serà públic, i mantindrà així la superfície actual adreçada a la ciutadania.

També es destinarà prop d’un terç de la superfície interior de l’edifici Node als ciutadans i a altres institucions, incloent-hi els més de 2.000 m2 que esdevindran un equipament cultural accessible des de l’avinguda Meritxell amb l’objectiu d’aportar encara més dinamisme i atractiu a la zona.

El projecte ha comptat des de l’inici amb l’estreta participació i col·laboració del comú d’Andorra la Vella i també dels veïns de la zona, que van ser part activa del jurat encarregat de seleccionar el projecte guanyador. En aquest sentit, cal destacar que la implicació del comú d’Andorra la Vella ha estat, en tot moment, cabdal en la definició del projecte i, particularment, en la definició dels espais destinats a la ciutadania.

De fet, el conveni entre Andorra Telecom i el comú d’Andorra la Vella relatiu al projecte de construcció del Node va ser aprovat per unanimitat pel comú de la capital el 6 de maig del 2021, quan l’actual cònsol d’Andorra la Vella formava part de l’equip de la minoria comunal. En aquell moment, ja es va exposar que el projecte preveia no construir a la planta baixa amb l’objectiu de conservar un espai per a tota la ciutadania i que el Node seria, sense cap mena de dubte, un pol d’atracció amb tots els beneficis que comporta per a la parròquia i per al país.

Tots els membres del comú, inclosos els de la minoria, van considerar que el Node era una iniciativa positiva per a la parròquia d’Andorra la Vella i hi van donar suport, motiu pel qual encara sorprèn més aquest canvi de criteri sobrevingut de l’actual cònsol major.

Avui comencen les obres d’un projecte que, evidentment, ha de satisfer les necessitats d’Andorra Telecom, però que també permetrà guanyar nous espais públics que esdevindran un nou punt de referència per a les ciutadanes i ciutadans i que serviran per vitalitzar la zona comercial.



* Marc Rossell Soler, Secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions