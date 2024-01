Tendències disruptives

Actualitzada 20/01/2024 a les 06:05

Disrupció, innovació, creativitat, visió estratègica, pensament crític... són algunes de les qualitats que moltes empreses comencen a buscar en els seus treballadors i directius per enfocar els reptes de futur. Un entorn canviant i molt volàtil ens aboca a ser més àgils, més imaginatius, més mal·leables i més innovadors si volem diferenciar-nos. Les noves generacions, i les no tan noves, s’han de saber adaptar a nous escenaris laborals, les exigències dels quals se sofistiquen i varien, la qual cosa fa indispensable una constant actualització i tenir en compte molts factors fins fa poc ignorats. L’especialització, la segmentació i la personalització de l’oferta són determinants per tenir èxit, així com seguir les noves tendències i models de negoci. Els estudis d’universitats de negoci mostren com directius i líders diferents acostumen a prendre decisions similars sovint perquè comparteixen perspectives idèntiques basades en l`experiència, fent que les empreses competeixin de forma similar. En canvi, cada cop són més els que pensen que les decisions s’han de prendre des d’un punt de vista més disruptiu, utilitzant la intuïció, la perspectiva i la consciència emocional, sortint de la zona de confort i connectant conceptes per a altres invisibles. Només així i prenent decisions en zones incertesa, explorant nous territoris, amb pensament crític, potenciant les noves idees, trencant amb els models i estereotips preestablerts, s’innova.