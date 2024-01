Fòrum Econòmic Mundial a Davos i Unicef

Actualitzada 18/01/2024 a les 06:02

El Fòrum Econòmic Mundial, fundat l’any 1971 a Ginebra, és una organització internacional coneguda per organitzar la trobada de Davos, que involucra els principals líders polítics, empresarials i altres líders de la societat de tot el món per donar forma a les agendes globals, regionals i empresarials. Entre els seus membres hi ha mil de les principals empreses del món i també fundacions líders. És una oportunitat única per influir en els tres mil assistents, especialment els que pertanyen al sector privat.

L’ONU i el Fòrum Econòmic Mundial van establir el 2019 una associació estratègica per ampliar el seu abast, intercanviar xarxes i coneixements, fomentar la innovació i promoure una comprensió més profunda del suport necessari en qüestions prioritàries per als seus respectius grups d’interès. L’Unicef, com a agència de les Nacions Unides encarregada de la defensa dels drets dels infants, té una estreta col·laboració amb el Fòrum, i com cada any hi col·labora amb l’objectiu d’aconseguir un impacte positiu per als infants, aprofitant els contactes al màxim nivell del Fòrum, el seu poder el poder de convocatòria, la investigació que s’hi desenvolupa i la presència dels mitjans i plataformes de comunicació.

Aquesta aportació se centra a convèncer els participants i audiències del Fòrum que invertir en la infància porta l’impacte transformacional que el món necessita, i que quan els infants estan al centre de les solucions, tota la societat en conjunt se’n beneficia. L’Unicef llavors se centra en aquest Fòrum en les qüestions següents:

Influir en la direcció estratègica de l’agenda socioeconòmica del Fòrum per posar-hi els infants i joves com a prioritat. Un exemple paradigmàtic és la participació de la directora executiva d’Unicef en el consell d’administració de la Plataforma per a la Configuració de la Nova Economia i la Societat.

Codirigir un nou consorci de resiliència que té com a objectiu enfortir la resiliència dels 2.000 milions de persones afectades per la fragilitat en els països menys desenvolupats socialment per estar més ben preparats per mitigar, absorbir i recuperar-se de xocs econòmics i climàtics futurs.

Formar part de la iniciativa Generation Unlimited, que té com a objectiu proporcionar a 1.000 milions de persones una millor educació, habilitats i llocs de treball per al 2030. La nostra directora assessora en la direcció estratègica en el focus “campió de la revolució” de requalificació professional (en anglès conegut com a reskilling).

L’Unicef i el Fòrum Econòmic Mundial formen part, juntament amb 18 companyies navilieres, aèries i logístiques, d’una aliança mundial coneguda com a COVAX per la distribució i administració de vacunes de covid-19 per als països de renda mitjana i baixa.

L’Unicef i el Fòrum van llançar l’accelerador del mercat d’higiene de mans, una les mesures més senzilles per millorar la salut mundial, que té com a objectiu reunir diferents actors per donar forma als mercats locals per dissenyar, fabricar i distribuir productes i serveis d’higiene de mans d’alta qualitat i assequibles d’una manera sistèmica, sostenible i resilient.

L’Unicef participa en els consells per al futur global del Fòrum (incloent-hi DED Partnership, colíder en salut mental), que són xarxes dels líders d’opinió més importants del món acadèmic, governamental, empresarial i de la societat civil, per desenvolupar enfocaments de llarg abast per als reptes globals.

L’Unicef col·labora amb el Centre per la Quarta Revolució Industrial (C4IR) del Fòrum, una plataforma de cooperació global amb múltiples parts interessades per desenvolupar marcs polítics i col·laboracions que accelerin els beneficis de la ciència i la tecnologia, i inclou la iniciativa Generation AI, una col·laboració entre el C4IR i Unicef sobre l’impacte de la intel·ligència artificial en els infants que desenvolupa recomanacions per als responsables polítics, empresarials i pares i mares i cuidadors.

Finalment, l’Unicef és membre de l’Aliança Edison del Fòrum, una aliança intersectorial per a la inclusió digital, en la qual l’Unicef aporta el seu programa Giga. Aquesta iniciativa té com a objectiu connectar totes les escoles del món a internet i proporcionar accés equitatiu a l’educació digital per a tots els estudiants, amb un enfocament especial en les regions més marginades.

Amb totes aquestes iniciatives, l’Unicef vol contribuir al fet que es construeixin els sistemes socials i econòmics amb una perspectiva d’infància, com a manera més certa d’accelerar el progrés cap als objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Fins a aquest divendres 19 podem fer un seguiment, fins i tot en directe (weforum.org), de tot el que està passant a Davos, i veure una perspectiva global dels reptes a què s’enfronta la humanitat i com l’Unicef hi vol influir i participar des del seu mandat universal en pro dels drets dels infants.

*Albert Mora, Director d’Unicef Andorra