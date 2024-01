UE: Mentides o ignorància?

Actualitzada 17/01/2024 a les 06:08

El passat 24 de desembre apareixia publicat al Diari d’Andorra un article titulat “Salvem Europa”, on s’enumeren nombroses contraveritats i aproximacions que convé ressituar. Primer, cal ser clars: el dret de la Unió Europea és tècnic i complex, ple de matisos. És una matèria difícil d’explicar i resumir en poques paraules. Com que cal temps i esforços per entendre’l, és fàcil caure un mateix o induir els altres a l’error.

L’article diu que “els membres de l’EEE no membres de la UE [...] no estan sotmesos al Tribunal Europeu de Justícia (sic)”, però no diu que sí que estan sotmesos al Tribunal de l’EFTA, que ha de respectar escrupolosament amb el principi d’homogeneïtat a l’EEE (art. 6 de l’Acord EEE, art. 3 del Surveillance and Court Agreement). Concretament, això vol dir que l’Acord de l’EEE s’ha d’interpretar de la mateixa manera que el dret de la Unió Europea (vegeu entre altres el cas Keller Holding, C-471/04). Fins i tot, quan el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) interpreta disposicions de diferent manera que el Tribunal de l’EFTA, és aquest darrer que modificarà la seva interpretació, per assegurar-se que és homogènia amb la del TJUE (vegeu el cas L’Oréal, E-9/07).

L’article ens compara sempre amb Liechtenstein, però no diu enlloc que els negociadors andorrans han aconseguit mantenir un sistema de quotes més beneficiós que el de Liechtenstein: revisable cada deu anys, amb un període transitori inicial de dos anys. Liechtenstein revisa la seva solució cada cinc anys.

L’article s’oblida de dir que els negociadors andorrans han reeixit a mantenir la fiscalitat fora de l’Acord, alhora que es mantenen les franquícies excepcionalment altes, tres cops superiors a les que practica la UE amb Estats tercers. Què més no diu l’article? Que Andorra, els seus ciutadans i les seves empreses podran recórrer al TJUE contra decisions de les institucions europees, tal com ho farien Estats i ciutadans europeus.

L’article, però, omet el més important: que l’Acord donarà un marc de regles estable, transparent i previsible, que s’aplicarà a tots: institucions, empreses i ciutadans, tant els d’Andorra com els de la Unió Europea. Tot i que alguns preferirien viure aplicant la llei del més fort, o la llei de la jungla, l’Acord serà bo per a les persones i les empreses, ja que reforçarà la primacia del dret sobre qualsevol altre principi de Govern.