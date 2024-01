Actualitzada 17/01/2024 a les 05:45

El “serial” sobre la construcció d’un multifuncional i un estadi de futbol a la borda Mateu s’havia encarrilat en la bona direcció, fins que varen arribar unes eleccions comunals i el tema s’ha complicat tant que el seu futur resulta molt confús. No entraré en cap moment a valorar una cosa o altra, ni la seva necessitat, encara que pensi que també es podrien ubicar ambdues instal·lacions en un altre lloc. En tot cas es tractaria sempre d’unes construccions en terrenys particulars, pagui qui pagui, o es faci la corresponent concessió que es pugui o vulgui fer, però en tots els casos els propietaris serien sempre els que n’haurien de tenir la darrera paraula. És per aquest motiu que em comencen a “molestar” una mica tots els comentaris sobre el tema en qüestió: D’una banda, l’exmandatari del comú d’Andorra la Vella, afirmant que el FC Andorra vol finançar el multifuncional i el nou estadi sense cap participació financera del Govern o del comú (aquest tema no el tindria tan clar). D’altra banda, el nou mandatari del mateix comú, expressant les seves reticències al camp de futbol i donant prioritats a l’habitatge i menyspreant un multifuncional. (Crec sincerament que tot hi té cabuda.) D’una altra banda, el nostre cap de Govern que no deixa res clar. Tot esperant projectes, passant la pilota al comú, assegurant que no es pot fer en cap altre lloc... Tan sols em mancaven les paraules de la mandatària del comú d’Escaldes dient que ells no hi tenen lloc per a aquestes instal·lacions... Doncs penso, després de tot plegat, que a Sant Julià de Lòria sí que tenim opcions i llocs. Tan sols caldria parlar amb les persones adequades i amb el diàleg adequat.