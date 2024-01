Les percepcions

Actualitzada 16/01/2024 a les 05:53

Bon dia tingueu. Hem superat sense grans daltabaixos el que asseguren els psicòlegs desvagats que és el pitjor dia de l’any, el que ens provoca més melangia i malhumor: el fatídic tercer dilluns de gener, també conegut com el Blue Monday. Demà, en conseqüència, podria ser el segon pitjor dia de l’any, però s’escau que serà Sant Antoni dels Porquets. Malgrat que vivim en un temps desmanegat i d’una liquidesa extrema, ho podem celebrar tots amb uns bons plats d’escudella o calderada comunitària: és un miracle que encara no hagin estat condemnades pel bonisme alimentari imperant i la policia del pensament no les hagi substituït per peroles amb ramen de tofu. A aquest desànim col·lectiu hi hauríem d’afegir la preocupació per aquesta bonança del temps, quan hauria de fer un fred que pela, entrant a la setmana dels barbuts. Potser no cal arribar als extrems dels que pateixen ecoansietat, però és clar, això no es tria. Per això el Servei Meteorològic d’Andorra ha preguntat al personal quina era la seva percepció sobre l’estat de la qüestió, abans de fer públics els resultats empírics. Naturalment, no cal ser el profeta Isaïes per percebre que la quantitat de neu que ha caigut fins ara és notablement inferior a la que cau en un any dels que podem percebre com dins de la normalitat. Total, que estem al percentil trenta. Amunt els cors, que sempre podria ser pitjor: de cent anys, sembla que n’hi ha hagut trenta de pitjors. Qui no trobi motius per a l’optimisme és perquè no vol.