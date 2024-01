La societat dels Skimos

Actualitzada 16/01/2024 a les 06:00

Un any més, Andorra acollirà la Copa del Món d’Esquí de Muntanya. Aquest esdeveniment és possible gràcies a l’esforç de molts agents: l’Administració pública, el suport privat o els esportistes, però sobretot pel compromís de la societat andorrana que, any rere any, cuida cada detall per fer que el Principiat sigui durant uns dies el centre del món d’aquest esport.Sempre he dit que a Andorra, el major actiu són les muntanyes. Ja fa temps que les potenciem amb l’esquí alpí i, més recentment, amb l’esquí de muntanya o Skimo, com diuen els francesos. Amb ell estem descobrint un nou esport i un nou país.L’Skimo ens permet descobrir una altra Andorra, més pausada i amb més contacte amb la natura, però també més social. Durant la setmana preparem la sortida: on anirem? Amb qui anirem? Quin temps farà? Com evitarem els turistes? On estarà la millor, neu? Serà un recorregut fàcil o difícil? O també, per on podrem evitar les allaus?Poder recórrer la Vall del Madriu a l’hivern, gaudint d’experiències completament oposades a les de l’estiu, tot i estar en el mateix indret. Pujar el Font Blanca, amb el seu ascens de 1.200 metres de desnivell, i baixar per la cara nord, tocant neu verge. Fer el forn de Sorteny i baixar per Rialp, gaudint de bones vistes. O baixar per Santfonts cap a la vall del Comapedrosa, en una ruta on pots veure i sentir la força de la muntanya més alta d’Andorra. Són moments que només es donen a l’hivern fent Skimo. Són moments de llibertat i de pau.Aquests són alguns dels motius que fan que cada cop hi hagi més afició per aquest esport, que serà olímpic per primer cop a Milà Cortina 2026. Aquí, a Andorra, el 20 i 21 de gener tornarem a veure als millors del món, a la ISMF World Cup, i estarem representats per joves talents com l’Oriol, el Max o la Lea. Pel que fa a nosaltres, aficionats, amants de la natura i de l’esquí de muntanya, en gaudirem molt, ja que de forma professional o amateur serem la “La societat dels Skimos”.*Rupert Fornell, Membre del Comitè parroquial de Canillo de DA