Just sortint de les Festes de Nadal durant les quals hem fet cagar el Tió, ha passat el Pare Noel i els Reis Mags han deixat regals sota l’arbre, he descobert la regla dels quatre regals.

Escoltava a la ràdio que els infants hauran rebut una mitjana de deu regals només per Reis, quantitat que segons molts psicòlegs infantils és força elevada. Afirmen que els infants hiperregalats poden patir d’una sobreestimulació perquè de tants regals que reben, no n’acaben gaudint cap i els acaben deixant arraconats. A més, no s’estimula ni la seva imaginació ni la creativitat, tan importants per al seu desenvolupament. Afegeixen que els pot dificultar gestionar la frustració si abans, no s’havia treballat amb ells que els Reis no tenen perquè portar-los-hi tot el que havien inclòs a la seva carta.

De la pregunta de si els infants necessiten tant regals, va sorgir la regla o teoria dels quatre regals que té per a objectiu, segons el blog Criar.cat, que la Carta als Reis ens faci ser “més conscients dels regals i que ens ajudi a pensar més en tot allò material que tenim i a donar importància també a allò que no es veu ni es toca.” Així de tots els regals que vulguem incloure a la carta, haurem de fer o de fer fer als nens un exercici de priorització i triar-ne fins a un per a cadascuna de les quatre categories. Les categories, segons el blog d’Atia Psicologia, serien: alguna cosa per portar que realment necessiti (per exemple, alguna peça de roba); algun regal relacionat amb la lectura, o per jugar en família; un altra cosa que desitgi amb molt d’interès, allò que realment li faci molta il·lusió rebre (el primer de la llista de prioritats) i el quart quelcom que fomenti la seva imaginació, fonamentals per al desenvolupament del nen (joguines, aventures o experiències, instruments musicals,…).

I si aquest any ja hem fet tard, sempre es poden guardar alguns regals per a altres celebracions com l’aniversari,...