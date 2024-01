Emprenedoria

Actualitzada 15/01/2024 a les 06:10

La setmana passada es va posar en marxa la 24a. Edició del Taller d’Emprenedors, i ho va fer amb rècord de participació. 20 projectes han estat els seleccionats d’entre les 47 idees de negoci que van proposar-se per prendre part d’aquesta iniciativa gratuïta impulsada pel Govern i que vol potenciar la creació de noves oportunitats de negoci i d’ocupació. Una de les novetats d’aquest any és la creació d’un servei d’acompanyament als emprenedors i emprenedores que hagin elaborat el seu pla d’empresa al Taller i que, tot seguit, vulguin començar els tràmits per crear el negoci. I no és. Segurament una de les etapes més carregoses del procés d’obertura d’un negoci al país és el de donar compliment –sense enganxar-s’hi els dits– a tota la paperassa. Perquè una cosa és dominar l’entrellat del teu ofici, i una altra –molt diferent– portar una empresa. Malgrat que el gruix de les empreses nacionals són comandades per microempresaris amb un màxim de cinc empleats, el cert és que avui, els emprenedors i els autònoms continuen sent la baula més fràgil de l’economia productiva. Perquè han de donar resposta a unes exigències cada cop més estrictes: les mateixes que les grans empreses, sense disposar, però, ni de departament de recursos humans, de comptabilitat o d’assessors específics. Perquè com a treballadors no tenen –encara avui– els mateixos drets que la resta d’assalariats, encara que pateixin menys baixes i cotitzin de la seva butxaca més que qualsevol altre pel mateix sou. I, tanmateix, s’hi aposta. Per diversificar, per innovar, per intentar-ho. Si això no és fe...