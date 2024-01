Contradiccions

Actualitzada 15/01/2024 a les 06:04

Fa temps que sentim parlar que cal una reforma del sistema de pensions per aconseguir-ne la pervivència i sostenibilitat. Dintre de les propostes que per ara es consideren importants hi ha l’augment de la cotització i de l’edat de jubilació, entre d’altres. Ens alerten que tot i disposar de resultats positius en el fons de pensions durant el 2023, els compromisos adquirits en punts a pagar en un futur pròxim dificultaran poder donar resposta a les pensions de les persones que s’han de jubilar en els pròxims anys. Es va anunciar que al Govern no li tremolaria el pols per aplicar aquestes accions, recordant que aquestes són mesures molt impopulars, però totes elles necessàries per poder garantir que es pogués arribar a cobrar una pensió digna. Ara ens trobem amb una esmena al projecte de pressupost del 2024 que tira per terra tot aquest discurs. La setmana passada es va anunciar que es disminuïa el temps necessari per poder jubilar-se els cossos especials, que passava de 30 a 25 anys. Cinc abans del previst. Fent uns senzills càlculs, podem veure que molts d’aquests professionals accedeixen a la seva vida professional abans dels 25 anys d’edat, i si aquesta esmena prospera, es trobaran jubilats abans de complir els 50 anys, gaudint de la seva jubilació, i per tant de la seva pensió al voltant de 15 abans que la resta de treballadors d’Andorra. No vull entrar en si una feina és més dura que una altra. Segurament cadascú de nosaltres entenem que la nostra professió és prou dura i difícil per merèixer una mesura d’aquest estil. Però s’hauria d’entendre que en aquests moments aquestes modificacions deixen la resta de treballadors en una situació d’indefensió extrema, i de menyspreu. No deixa de ser una contradicció difícil d’explicar. Per aquest fet, un cop llegides les seves argumentacions a través dels mitjans de comunicació, hem d’entendre que ja no existeix cap problema amb el sistema de pensions i no cal fer cap mena d’acció per mantenir-ne la perdurabilitat i sostenibilitat. Per tant, ja no caldrà fer cap comissió que analitzi absolutament res. Perquè, si el sistema és capaç de suportar que hi hagi persones jubilades a 50 anys, no cal que a la resta ens diguin que hem de treballar més anys més enllà dels 65. Que molts ja fa més de 40 anys que treballen en feines molt dures i allà els teniu.