Més “filets!”

Galícia és notícia d’actualitat internacional per la invasió de microplàstics –també anomenats pèl·lets– que ha arribat a les seves costes. I oh, sorpresa! En primera instància les autoritats autonòmiques han tret importància al vessament. Afortunadament, no s’ha arribat al nivell surrealista de Mariano Rajoy parlant dels “ilitos de plastilina” que, segons ell, era el que vessava el Prestige davant les costes de Galícia el 2002. Apunt per a despistats: allò del Prestige va ser una de les catàstrofes mediambientals més grans i greus de la història, perquè el vessament va afectar 2.000 km de costa francesa, espanyola i portuguesa, i Galícia en va ser la zona més afectada. Reprenent el fil: ara no són “filets”, són sacs de pèl·lets –26 tones, per ser exactes– que s’han vessat al mar, on la majoria s’han rebentat. Pel que sembla, 22 anys no han estat suficients per enllestir els protocols davant una situació d’emergència. Solució: fer un Rajoy, menystenint el fet alhora que s’insulta la intel·ligència de la gent. La sensibilitat respecte als temes mediambientals ha canviat, sortosament a millor. El plàstic és una amenaça directa real sobre el qual ja s’han consensuat internacionalment mesures i acords per prohibir-ne l’ús indiscriminat pel seu alt nivell contaminant. A posteriori, la Xunta ha rectificat i ara imploren ajut al govern de la nació per lluitar contra els microplàstics. Per cert, si disposa vostè d’un moment, l’entrada de lasobre el Prestige aclareix com n’era de “difícil” que res pogués sortir malament! No n’aprendrem mai!