Dia de la depressió

Actualitzada 13/01/2024 a les 06:04

Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), un 5% dels adults –més dones que homes, i cada cop més joves– tenen aquesta malaltia mental. El fet de ser un trastorn invisible, i molts cops estar silenciada, no fa que sigui menys important prestar-hi l’atenció que mereix. Segons la mateixa OMS, és una malaltia que va en augment i actualment hi ha un 10% més de diagnosticats que fa una dècada. Els factors són, segons els experts, tant sociodemogràfics com genètics o neurològics, entre d’altres. Les malalties mentals, en general, sovint van acompanyades d’unes estigmatitzacions que fan que s’ocultin per por de ser jutjats o classificats per la societat. Per aquest motiu, i perquè són altament discapacitants, són importants les accions de visualització i escoltar professionals i pacients afectats per aquesta malaltia. Ahir, per exemple, el company Gabriel Fernàndez dedicava a aquest tema el programa, amb professionals i persones que han patit depressions per diferents motius, i es posava a ell mateix com exemple. Deia que amb una depressió portes un amic invisible que t’acompanya, i sembla un bon símil. Una forma valenta i encoratjadora d’explicar en primera persona vivències i la manera de viure aquesta tempesta mental, i d’esborrar aquests estigmes que ens fan classificar erròniament els possibles afectats. Una malaltia com totes les mentals, prou greu per voler saber-ne més i per parar-hi bona atenció i fer-ne divulgació.