Actualitzada 12/01/2024 a les 06:01

Un cop passat Nadal, l’època en què tots parlem d’il·lusió i anem escampant felicitat com si tothom tingués l’obligació de ser-ho, com es perceben en realitat els conceptes de felicitat i il·lusió? Quin és el sentiment que ens indica que realment estàs gaudint de la vida i que desitges aprofitar-la al màxim? És realment la felicitat el condiment secret que ens pot ajudar a aconseguir-ho? Com podem identificar els sentiments i les emocions? Segons Enrique Rojas, “la felicitat consisteix a tenir bona salut i mala memòria”. El catedràtic de Psiquiatria i Psicologia Mèdica, a més de director de l’Institut Rojas Estapé de Madrid, ens endinsa amb el seu últim llibre,, en el món de les emocions i les motivacions que condicionen el nostre comportament. La clau per a ell rau en el fet de saber identificar-los, perquè només d’aquesta manera podem controlar-los i no seran ells qui dominin les nostres vides. Enrique Rojas defineix els seus llibres com unes transmissions escrites de les quals, qui les llegeix, en treu conclusions i qüestions pràctiques i operatives per a la seva vida, i considera que és important que les persones comprenguem les nostres emocions, ja que és la millor manera de conèixer-se un mateix i poder gestionar la nostra vida afectiva i intel·lectual. A més, defineix la vida com un calidoscopi on es barregen, salten, pugen i baixen aquest parell d’emocions; ens explica que la felicitat consisteix a viure en harmonia amb un mateix i estar content amb un mateix en comprovar que es té una personalitat relativament equilibrada i un projecte de vida coherent, i remarca que aquest projecte de vida ha de ser realista amb quatre grans temes: amor, treball, cultura i amistat. Per concloure, la felicitat consisteix a tenir il·lusions, reptes, metes i objectius per acomplir; a no demanar a la vida allò que no ens pot donar, i a valorar el que de veritat importa, la nostra pròpia vida.