El català interessa

Actualitzada 09/01/2024 a les 06:00

Fa uns dies vam conèixer les dades referents al nombre d’estudiants inscrits als centres d’aprenentatge de català. Concretament, i segons xifres fetes públiques pel Govern, aquests centres han experimentat un augment d’estudiants del 120% durant el darrer trimestre del 2023, en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Això representa que 3.805 persones han assistit a aquests centres, per aprendre català de manera autònoma. A aquestes dades se’ls ha de sumar aproximadament uns 500 alumnes dels estudis virtuals, i els 1.100 estudiants dels cursos presencials de preparació d’exàmens o de conversa, entre d’altres.

Són dades molt positives que reflecteixen l’interès per aprendre la llengua oficial del nostre país, tot i que, evidentment, s’han de contextualitzar amb la propera aprovació de la Llei de la llengua oficial. Aquesta llei demanarà als nouvinguts que vulguin renovar el seu permís d’immigració un mínim nivell de català (menys que l’A1), sobretot per garantir que l’atenció de cara al públic es faci en la nostra llengua.

La llei ha estat l’empenta que ha motivat l’interès, però l’interès és latent. Cal recordar que la llei no entrarà en vigor fins al cap d’un any i que no caldrà acreditar res fins que no s’hagi de renovar el permís. Per tant, les persones inscrites actualment possiblement no necessitaran demostrar el seu nivell fins d’aquí a molt temps. També és important incidir sobre el fet que el nombre d’alumnes apuntats als centres aquest darrer trimestre és superior al nombre de residents que es calcula que renova el permís anualment (vora 3.000 el 2023), bona part dels quals, a més, ja parlen perfectament el català. Finalment, també constatar que molts alumnes es preparen per superar exàmens oficials (A2, B2, C1, etc.), graus molt més elevats que el que es requerirà per renovar el permís.

Per tant, crec que no hem de tapar amb la llei el que és una bona notícia. L’interès i l’estima per la nostra llengua és real tant entre els nouvinguts, com pels qui ja fa temps que resideixen a Andorra, així com pels qui hi han nascut. Sempre hi ha excepcions, i tots hem pogut viure’n alguna, però aquestes confirmen la regla.



* Rosalina Areny, Membre del Comitè de DA d’Andorra la Vella