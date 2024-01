Actualitzada 09/01/2024 a les 06:01

Els estudis de capacitat de càrrega seran un dels reptes que hauran d’afrontar els comuns aquest any 2024. El Govern va encomanar els set estudis, un per a cada comú. Aquests estudis hauran d’identificar, catalogar i quantificar els recursos i els paràmetres que determinarien tot el creixement poblacional que podem assumir. L’aigua destinada al consum humà, el clavegueram, la petjada de carboni, la capacitat de les depuradores i els altres serveis públics ens marcaran quantitativament i qualitativament l’esdevenir. No obstant això, discrepo quant a la metodologia que empra el Govern, que quan realitza la comanda als comuns, s’encasella, compartimenta i es tanca en set estudis estancs, quan hi ha una potent interrelació territorial de què no es pot prescindir. Per exemple, en el cas de la mobilitat, per causa d’un efecte dinàmic evident, l’estudi ha de ser global, almenys en el cas de la conurbació urbana central, i fins i tot transcendir vers les fronteres i territoris veïns. Entenc que la mobilitat seria el primer paràmetre que pot paralitzar el creixement, i fins i tot la convivència, si no s’actua de forma decidida i coherent. Entenc també que ja s’han sol·licitat i encomanat els estudis tècnics executius escaients en matèria de transport col·lectiu de persones segregat, amb definició dels ginys adequats a determinar. Probablement, quan Govern disposi dels set estudis de capacitat de càrrega, farà un exercici de síntesi, que finalment marcarà el límit de la població, aplicant-hi les densitats en funció dels diferents entorns urbans, rústics o intermedis.