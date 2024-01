La il·lusió dels Reis

Actualitzada 06/01/2024 a les 06:21

El dia d’avui, Reis, és un sinònim d’il·lusió i màgia. Un símbol que ens acosta a uns ideals, una cultura i un moment en què compartir amb la família la sort d’estar junts. De veure els somriures i cares de felicitat en descobrir les sorpreses que Ses Majestats han deixat a la nit sota l’arbre. De pensar en què podem fer pels altres. Un dia també de final de les festes i de pensar en la normalitat, de dibuixar els objectius que volem assolir i marcar-nos punts de millora. Un lloc on els desitjos es fan realitat i on estaria bé que, al costat dels regals, els Reis ens deixessin una mica més de comprensió, tolerància i pau després de tant bel·licisme, més solidaritat i menys especulació, més harmonia, pensament crític i col·laboració. Perquè en aquests moments en què sembla que traiem el millor de nosaltres toca apel·lar a la generositat i deixar les tan abundants pràctiques egoistes. Perquè tots tenim la nostra llum que ens inspira i fa millors, i el nostre cantó fosc, que prova de seduir-nos per molt que vulguem amagar-ho. És qüestió de saber buscar el millor dels qui ens envolten i valorar-ho. Tot plegat sense perdre la il·lusió, la innocència i la capacitat de sorprendre’ns que ens ensenya un dia com aquest. Creure en majúscules i fer, perquè l’acció, i no les paraules, és el que demostra qui ets i on vas. Pensant en un dia com avui la importància del conjunt de la suma, de l’honestedat i de cavalcar junts, com van fer els Reis Mags, seguint el camí de l’amor i la il·lusió.