Propòsits per al 2024

Actualitzada 05/01/2024 a les 06:00

El 2023 acaba de finalitzar i el 2024 comença amb tota una bateria de propòsits per a Unió Sindical d’Andorra. Tenim en el tinter la tretzena paga obligatòria per a tots i totes les treballadores del Principat d’Andorra, amb la convicció que serà un important avenç en la recuperació del poder adquisitiu, perdut durant els mandats i les polítiques neoliberals de DA.

Tan difícil d’entendre és que el capital invertit en la societat andorrana revertirà en les empreses i en l’economia circular del país? Encara estem lluny d’obtenir un equilibri que permeti viure amb dignitat, vista l’especulació immobiliària i el preu de la cistella de la compra al Principat d’Andorra.

Les pensions també mereixen una especial atenció: nosaltres pensem que si el salari mínim és el mínim que han de poder cobrar les persones per poder viure amb dignitat a Andorra, no hi hauria d’haver cap pensió de jubilació per sota d’aquest llindar.

La sanitat s’ha de finançar via impostos i les cotitzacions d’empresaris i treballadors han de servir únicament per obtenir unes pensions dignes. També s’ha de modificar el reglament de les pensions de viduïtat, que no comprèn la paga si els vidus tenen menys de 55 anys.

Habitatge, un dret fonamental: no pot ser objecte d’especulació pura i dura i tots els treballadors han de tenir dret a comprar un habitatge digne a uns preus raonables, i no ser condemnats a llogar a preus prohibitius.

Hem de tornar a tenir una sanitat pública digna d’enveja i d’elogis i no una sanitat cada cop més privatitzada. Andorra es mereix tenir uns professionals de primera per poder oferir una qualitat de primera; per això no podem escatimar en recursos ni humans ni materials.

És trist que les coses més bàsiques siguin les quimeres de la nostra societat, però Unió Sindical d’Andorra redoblarà esforços per aconseguir que tots aquests propòsits esdevinguin una realitat i lluitarem amb tots vosaltres per revertir aquestes situacions. Us desitgem un feliç 2024 i us emplacem per fer sentir la vostra veu.