Crida ciutadana

Actualitzada 03/11/2023 a les 06:05

El passat dimarts, la ciutadania va sortir al carrer per dir que ja n’hi ha prou. Va decidir treure valor i fer escoltar la seva veu.

Com a polític, però també com a ciutadà, us he de confessar que em vaig sentir, una vegada més, molt orgullós de tota la gent que viu en el nostre país. Per a molts de nosaltres va ésser un dia històric que per fi la gent sortís en massa a cridar que ja n’hi ha prou de fer polítiques que només beneficien quatre persones i que deixa la resta totalment desemparada.

La gent va sortir al carrer malgrat els missatges de certs membres de l’executiu, amb la intenció de desanimar-los amb declaracions com “la manifestació no solucionarà el problema”. Més lluny d’això, allò que va provocar va ser tot el contrari, i si hi havia gent que estava indecisa sobre si anar-hi o no, va acabar participant-hi.

Aquell dia, passejaves per una plaça plena de gom a gom i tothom deia el mateix: “És històric”, “és l’inici d’una nova Andorra”, i així ho sentia jo. Mentre cridàvem “Ja n’hi ha prou”, tots els assistents pensàvem que ara sí que Andorra s’ha despertat, i ara sí que Andorra crida que no pot més.

La mobilització la va promoure el poble andorrà i això encara la fa més valuosa, i per a aquells polítics que excusaven la seva absència dient que no hi havien de ser perquè el protagonisme era per a la gent, els vull recordar que estem al servei del poble, perquè nosaltres també formen part del poble, i si aquest crida, els qui el defensem i legislem a favor seu estàvem en l’obligació de ser-hi. Perquè el poble no es defensa només al Consell o a les xarxes socials, sinó també fent carrer amb ell quan toca.

El PS hi érem. El PS hi donàvem ple suport i continuarem defensant unes lleis per a totes i tots nosaltres, com hem fet amb les 17 esmenes presentades la darrera setmana al Projecte de llei de l’habitatge i com portem fent des de fa més de 20 anys.

El Govern ara diu que vol que sigui una llei aprovada per unanimitat, o propera a la unanimitat. I nosaltres li responem que si volen el nostre vot a favor, serem intransigents amb les nostres 17 esmenes. Perquè nosaltres no deixarem caure la ciutadania.